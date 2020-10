Standard Luik heeft woensdag bekendgemaakt dat spelers Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha en Moussa Sissako positief hebben getest op het coronavirus.

Het trio ging meteen in quarantaine en mist al zeker de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League, donderdag in eigen huis tegen het Schotse Rangers, en de competitiewedstrijd van zondag op het veld van STVV. Ook keeperstrainer Jan Van Steenberghe testte positief.

Als voorzorgsmaatregel werden ook Damjan Pavlovic en Abdoul Fessal Tapsoba, die wel negatief getest hebben, maar samenwonen en dinsdag nog de avond doorbrachten met Moussa Sissako, afgezonderd van de kern in afwachting van de resultaten van een nieuwe test.

Vooral de afwezigheid van Raskin en Balikwisha is een aderlating voor de Rouches. De negentienjarige Raskin ontpopte zich de voorbije maanden op het middenveld tot de seizoensrevelatie bij Standard. Hij kwam dit seizoen al elf keer in actie, waarin hij één keer scoorde en vier assists gaf.

Balikwisha, ook 19, trad de voorbije weken naar voren. De aanvaller maakte vorige maand zijn debuut in het eerste elftal van de Luikenaars en speelde intussen al zes keer mee. Balikwisha en Raskin stonden zondag nog aan de aftrap tegen Club Brugge (1-1). Sissako maakte nog geen minuten voor Standard sinds zijn komst deze zomer.

Het trio ging meteen in quarantaine en mist al zeker de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League, donderdag in eigen huis tegen het Schotse Rangers, en de competitiewedstrijd van zondag op het veld van STVV. Ook keeperstrainer Jan Van Steenberghe testte positief.Als voorzorgsmaatregel werden ook Damjan Pavlovic en Abdoul Fessal Tapsoba, die wel negatief getest hebben, maar samenwonen en dinsdag nog de avond doorbrachten met Moussa Sissako, afgezonderd van de kern in afwachting van de resultaten van een nieuwe test. Vooral de afwezigheid van Raskin en Balikwisha is een aderlating voor de Rouches. De negentienjarige Raskin ontpopte zich de voorbije maanden op het middenveld tot de seizoensrevelatie bij Standard. Hij kwam dit seizoen al elf keer in actie, waarin hij één keer scoorde en vier assists gaf. Balikwisha, ook 19, trad de voorbije weken naar voren. De aanvaller maakte vorige maand zijn debuut in het eerste elftal van de Luikenaars en speelde intussen al zes keer mee. Balikwisha en Raskin stonden zondag nog aan de aftrap tegen Club Brugge (1-1). Sissako maakte nog geen minuten voor Standard sinds zijn komst deze zomer.