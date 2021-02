Standard Luik heeft zich woensdag gekwalificeerd voor de achtste finales van de Beker van België. De Rouches versloegen 1B-club Seraing in een Luikse derby met 1-4.

Standard ontmoet bij de laatste zestien KV Kortrijk, dat dinsdag ook al met 1-3 ging winnen bij een andere tweedeklasser, SK Lommel.

De wedstrijd in het Pairaystadion begon door een late scheidsrechterswissel met tien minuutjes vertraging. Ref Vergoote moest omwille van persoonlijke redenen forfait geven. Luikenaar Jonathan Lardot werd in allerijl opgetrommeld.

Standard begon het best aan de partij. Bokadi kopte de bezoekers al na drie minuten op voorsprong. Voor de Congolese verdediger was het de derde wedstrijd op rij dat hij raak trof. Seraing lag in het vervolg van de partij zeker niet onder, maar de 1B-club was niet efficiënt voor doel. Zo redde Bodart een penalty van Mikautadze. Standard was wel trefzeker voor doel en Jans (38.) bracht de Rouches in het slot van de eerste helft op 0-2.

Na rust viel er in eerste instantie minder te beleven in Seraing. De thuisploeg had voor de pauze op haar adem getrapt en kwam er minder uit. Standard was tevreden met de tussenstand en spaarde krachten. Klauss (67.) bracht terug opwinding met de 0-3. Mouhli (86.) redde vanaf de stip de eer voor de thuisploeg, maar het slotakkoord was toch opnieuw voor de bezoekers met de 1-4 van Muleka (90.+2).

