Op de achttiende speeldag van de Jupiler Pro League heeft Antwerp zondagmiddag met twee man minder een 2-3 nederlaag geleden tegen Standard na een spectaculair wedstrijdverloop.

Antwerp blijft momenteel tweede met 33 punten, op vier eenheden van competitieleider Union Sint-Gillis. Standard klautert weg uit het gevarendal naar een voorlopige tiende plaats met 23 punten.

De Rouches waren op de Bosuil op revanche belust na de 2-5 pandoering die de Great Old hen op Sclessin verkocht in de heenronde. Michael Frey nam toen de volledige Antwerpse doelpuntenproductie voor zijn rekening. Na een lange studieronde kreeg Standard halverwege de eerste helft een huizenhoge kans op de 0-1, maar Nicolas Raskin stiftte de bal oog in oog met Jean Butez naast doel. Het antwoord van Antwerp liet niet lang op zich wachten: een plaatsbal van Radja Nainggolan ging via Arnaud Bodart en de lat in corner, die door Bjorn Engels op zijn beurt over geknikt werd. Net na het rustsignaal gingen de poppetjes aan het dansen: Abdoulaye Seck kreeg door Lawrence Visser een rood karton onder de neus geduwd na een opstootje met Selim Amallah.

Met een numeriek ondertal en clubtopschutter Frey die daardoor in de kleedkamer moest blijven, was de thuisploeg al snel op achtervolgen aangewezen in de tweede helft: Konstantinos Laifis (56.) had het geluk aan zijn zijde toen zijn afstandschot via Birger Verstraete in doel caprioleerde. Een veerkrachtig Antwerp kwam tien minuten later langszij met een rake kopbal van Bjorn Engels op assist van de ingevallen Benson, die ook die andere wisselspeler Michel Ange Balikwisha (77.) de 2-1 aanreikte tegen zijn ex-team. Toch kantelde de match nog volledig in de slotminuten met goals van Luikse supersubs Mehdi Carcela (86.) en Jackson Muleka (89.).

Een nieuw akkefietje voor de bank van Standard leverde zowel reserve Damjan Pavlovic als Jelle Bataille een rode kaart op, waardoor Antwerp de wedstrijd met 9 spelers beëindigde.

Later op zondag geeft Union Sint-Gillis KV Mechelen partij in het Dudenpark (16u), staat Bernd Storck met Racing Genk voor zijn vuurdoop in de competitie op bezoek bij AA Gent (18u30) en is Jan Breydel het decor voor Club Brugge-Zulte Waregem in de afsluiter van de speeldag (21u). Club komt alleen tweede als het wint.

