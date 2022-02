Standard leent Jackson Muleka uit aan de Turkse club Kasimpasa SK tot het einde van het seizoen, zonder aankoopoptie. Dat kondigt de Luikse club dinsdag aan.

Muleka kwam in 2020 naar Standard van de Congolese club TP Mazembe. De Congolese spits tekende toen een contract voor vier jaar. Kasimpasa staat op de 14e plaats in de Turkse Super Lig, met 27 punten uit 24 wedstrijden. In Turkije sloot de transferperiode op 8 februari.

