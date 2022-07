Besiktas heeft zich donderdag versterkt met aanvaller Jackson Muleka. De 22-jarige Congolees komt over van Standard en ondertekende in Istanboel een contract voor vijf seizoenen. Standard vangt 3,35 miljoen euro voor zijn spits.

De Turkse topclub maakte de transfermodaliteiten bekend. Muleka gaat in Turkije een nettoloon van één miljoen euro per jaar opstrijken.

De Congolees werd door de Rouches in de terugronde van het voorbije seizoen verhuurd aan Kasimpasa, een reeksgenoot van Besiktas. Daar kwam hij twaalf keer tot scoren in veertien duels. Bij Standard was hij in anderhalf seizoen goed voor vijftien goals in 54 matchen. De Luikenaars hadden hem in september 2020 overgenomen van de Congolese topclub TP Mazembe.

Besiktas eindigde het voorbije seizoen op een tegenvallende zesde plaats in de Turkse Süper Lig.

