Charleroi heeft Standard zondag een fikse dreun verkocht. De Carolo's wonnen de Waalse derby op Sclessin op de zeventiende speeldag van de Jupiler Pro League met ruime 0-3 cijfers. De wedstrijd werd ontsierd door de Luikse supporters, die meermaals vuurwerk op het terrein gooiden.

Charleroi klimt in de stand opnieuw naar de vierde plaats, met 29 punten. Standard is pas dertiende, met 20 punten.

Standard opende nochtans het best voor eigen publiek. De Rouches zetten druk op de bezoekende defensie en vooral een kwieke Lestienne, voor het eerst dit seizoen aan de aftrap, was gevaarlijk. Charleroi wachtte geduldig af en sloeg halverwege de eerste helft een eerste keer toe. Bodart kon een poging van Gholizadeh nog keren, maar was kansloos op de herneming van Nicholson (22.), 0-1.

Charleroi was op dreef en verdubbelde nog voor rust haar voorsprong. Een kopbal van Nicholson strandde op de paal, maar Knezevic (38.) was goed gevolgd en zette de 0-2 op het bord.

Rookgordijn

Ook na rust probeerde Standard het spel naar zich toe te trekken, maar de beste kansen bleven voor Charleroi. En dat leidde na 57 minuten tot de 0-3. De tweede treffer van Nicholson, zijn tiende van het seizoen, werd eerst nog afgevlagd, maar na tussenkomst van de VAR werd de derde Henegouwse goal van de avond toch goedgekeurd. Op de tribunes slaagden de Standard-fans er inmiddels niet meer in het hoofd koel te houden. Vuurwerk en rookbommen kwamen op het veld en ref Laforge stuurde iedereen naar binnen. De brandweer betrad het terrein.

Na een pauze van vijf minuten kwamen de spelers weer het veld op. Sportief gebeurde er niets meer, maar in de slotfase kwam er wel opnieuw vuurwerk op het terrein. Laforge floot de partij in volledige chaos definitief af.

Eerder zondag waren er overwinningen voor Antwerp, in de Antwerpse derby bij Beerschot (0-1), en Anderlecht, thuis tegen Zulte Waregem (3-2). KV Mechelen en Racing Genk sluiten om 21 uur de zeventiende speeldag af.

