De voorzitter van Standard, Bruno Venanzi, raamt de herfinanciering van de Luikse voetbalclub op 10 à 15 miljoen euro. Dat heeft hij woensdag in de Franstalige zakenkrant L'Echo verklaard.

Op middellange termijn zet de sterke man van de Rouches in op de opleiding van spelers en is hij bereid het financieel en sportief beheer van de club aan iemand anders toe te vertrouwen.

Venanzi zei dat hij drie aanbiedingen had ontvangen van verschillende investeerders die bereid waren de kas van Standard te spekken via het consultancybedrijf PwC, en dat hij nog twee aanbiedingen verwacht. 'Zodra we deze ontvangen hebben, begin januari, zullen we ze allemaal op tafel leggen en degene kiezen die het beste bij mijn prioriteiten past, zodat we de herkapitalisatie-operatie eind januari kunnen afronden. Een deal is dan al gesloten. Slechts kleine details moeten nog worden afgerond.'

19 miljoen euro verlies

François Fornieri, de baas van Mithra, maakt daar geen deel van uit, verklaarde de voorzitter van Standard voorts. 'Ik ben niet gebrand op de functie van voorzitter', zei Venanzi ook. 'Ik wil graag een belangrijke aandeelhouder blijven en invloed kunnen blijven uitoefenen op de strategie en de ontwikkeling van de club.' Als aan zijn prioriteiten wordt voldaan, is de sterke man van de Luikenaars echter bereid om de uitvoering van het financiële en sportieve beheer van de club toe te vertrouwen aan mensen die daarvoor de nodige kwaliteiten hebben.

Standard leed voor het boekjaar 2020-2021 19 miljoen euro aan verliezen, waarvan 12 miljoen rechtstreeks verband houdt met de coronapandemie, aldus de Luikse voorzitter.

