Standard heeft zondag haar tweede zege van het seizoen gepakt. De Rouches wonnen op de vierde speeldag van de Jupiler Pro League met 0-1 op het veld van Beerschot. Joao Klauss scoorde na 64 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd. Door de zege komt Standard op de vijfde plaats, met zeven punten. Beerschot is laatste met één puntje.

Na een studieronde van een kwartiertje was de eerste kans voor Beerschot. Bodart ging goed plat op een grondscherend schot van Sanyang. Kansen waren erg schaars en het was wachten tot een vrijschop van Amallah voor Standard op slag van rust die over ging.

Na de pauze was er aanvankelijk weinig beterschap. Het tempo lag erg laag en de twee verdedigingen bleven makkelijk overeind. Op het uur stak Beerschot de neus nog eens aan het venster met een poging van Noubissi (naast). Standard leek nu ook wakker geschud te zijn en Klauss maakte er prompt 0-1 van. De Braziliaan joeg een dieptepass van de pas ingevallen Dragus voorbij een kansloze Vanhamel. Lang leek Standard niet te kunnen genieten van de voorsprong, want Sissako controleerde de bal met de hand in de zestien. Holzhauser ging achter de bal staan, maar Bodart koos de goede hoek en kon zijn schot pareren.

De Rouches gingen in de slotfase achterover leunen. Beerschot mocht komen, maar had het moeilijk om kansen te creëren. Het bleef 0-1.

Na een studieronde van een kwartiertje was de eerste kans voor Beerschot. Bodart ging goed plat op een grondscherend schot van Sanyang. Kansen waren erg schaars en het was wachten tot een vrijschop van Amallah voor Standard op slag van rust die over ging.Na de pauze was er aanvankelijk weinig beterschap. Het tempo lag erg laag en de twee verdedigingen bleven makkelijk overeind. Op het uur stak Beerschot de neus nog eens aan het venster met een poging van Noubissi (naast). Standard leek nu ook wakker geschud te zijn en Klauss maakte er prompt 0-1 van. De Braziliaan joeg een dieptepass van de pas ingevallen Dragus voorbij een kansloze Vanhamel. Lang leek Standard niet te kunnen genieten van de voorsprong, want Sissako controleerde de bal met de hand in de zestien. Holzhauser ging achter de bal staan, maar Bodart koos de goede hoek en kon zijn schot pareren. De Rouches gingen in de slotfase achterover leunen. Beerschot mocht komen, maar had het moeilijk om kansen te creëren. Het bleef 0-1.