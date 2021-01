Standard heeft maandag het debuut van hoofdcoach Mbaye Leye opgeluisterd met een 3-1 zege tegen Waasland-Beveren. De Rouches springen zo naar de tiende plaats in de stand.

Beide teams creëerden op Sclessin nauwelijks kansen in de eerste helft. In de 24e minuut reageerde Standard-doelman Bodart alert op een verrassend schot van Koita. Zes minuten later stond de 1-0 op het scorebord. Selim Amallah trapte een vrije trap mooi in de winkelhaak.

In de tweede helft was het wachten tot de 66e minuut voor wat opwinding. Amallah lukte zijn tweede treffer, hij duwde een afgemeten voorzet van Siquet tegen het net. Waasland-Beveren stelde daar bitter weinig tegenover. In de 74e minuut kwam een efficiënt Standard 3-0 voor. Op hoekschop kopte Merveille Bokadi de bal binnen.

In het slot dwong Faucher Bodart nog tot een save, een minuut later gevolgd door een Wase eerredder. Een duikende Dries Wuytens (84.) knikte na een doorgekopte hoekschop het leer tegen de touwen: 3-1. Waasland-Beveren-doelman Jackers hield Cop van de 4-1. Hij werd even later geholpen door de paal bij een knal van Shamir. En Bodart mocht zich nog eens onderscheiden op een poging van Faucher.

Standard knoopte zo na acht wedstrijden zonder driepunter opnieuw aan met de zege en klimt met 28 punten naar de tiende plaats in de stand. Waasland-Beveren is 16e met 19 punten.

