Standard Luik heeft zaterdagavond op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League met het kleinste verschil (1-0) gewonnen van Eupen. Een owngoal van Emmanuel Agbadou, diep in de toegevoegde tijd van de eerste helft, besliste het beladen duel in het voordeel van de Luikenaars.

Sensatie was er genoeg in de eerste helft, maar dan vooral extrasportief. Na 22 minuten werd het duel stilgelegd door scheidsrechter Jasper Vergoote nadat de bezoekende fans vuurwerk op het veld hadden gegooid. De spelers en coach van Eupen probeerden hun fans nog te kalmeren, maar zonder veel succes en uiteindelijk moest iedereen richting de kleedkamers. Na een oponthoud van een tiental minuten was de rook opgetrokken, en kon er opnieuw gevoetbald worden op Sclessin.

Voor Standard was het de eerste competitiezege sinds 12 september, toen er met 0-1 gewonnen werd bij het naburige Seraing. Nadien volgde er een reeks van zeven wedstrijden (drie nederlagen en vervolgens vier draws) zonder zege.

Met deze driepunter, de eerste onder Luka Elsner, komt Standard met 20 punten op de elfde plaats terecht. Eupen telt nog één puntje meer en is voorlopig achtste.

