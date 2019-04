Standard wint op een diefje in Gent en start play-offs met zes op zes

Standard heeft woensdagavond op de tweede speeldag in Play-off I met 1-2 gewonnen op het veld van AA Gent. Renaud Emond (45.) en Razvan Marin (90.) zorgden voor de doelpunten bij de bezoekers, Birger Verstraete (46.) scoorde tegen voor AA Gent, dat meer verdiende en met nul op zes achterblijft.

Met een treffer met het hoofd na een scherp aangesneden vrije trap van Kosanovic in de toegevoegde tijd van de eerste helft zorgde de vaak verguisde Renaud Emond voor een 0-1 ruststand in de Ghelamco Arena, na een eerste 45 minuten waarin zowel het overwicht als de kansen voor de thuisploeg waren. Bij de bezoekers stond Guillermo Ochoa echter uitstekend te keepen, de Mexicaanse international hield onder meer Vadis Odjidja, afgelopen weekend nog de pineut tegen Club Brugge, Roman Yaremchuk en Alexander Sörloth van een treffer. De Luikenaars, met Djenepo in de ploeg voor Laifis, konden daar op een uitbraak van Mehdi Carcela na helemaal niets tegenover zetten.

Ook in de tweede helft volgde er een stormloop naar het Luikse doel, al leverde dat deze keer wel een verdiend doelpunt op voor de Buffalo's. Met een schitterende trap bracht eenmalig Rode Duivel Birger Verstraete de Gentenaars langszij, de elfde wedstrijd op rij al waarin Standard een tegendoelpunt moest incasseren. Gaandeweg ging de Gentse voet echter van het gaspedaal: de bezoekers roken bloed en in de slotfase ging de bal op de stip na een tussenkomst van de VAR, die een overtreding van Verstraete op invaller Alen Halilovic had gezien. Razvan Marin kende geen genade en knalde hard de 1-2 tegen de netten.

Zes op zes dus voor de Rouches die daarmee heel wat druk zetten op Club Brugge, dat met twee punten minder op de teller donderdagavond de tweede speeldag afsluit met een verplaatsing naar Anderlecht en daar moet blauw-zwart de drie punten pakken om de tweede plaats weer over te nemen. Op de volgende speeldag staan Club en de Rouches tegenover mekaar in het Jan Breydelstadion.

Met een nul op zes blijft Gent verweesd achter na twee speeldagen in Play-off I. Met 25 punten tellen ze nu al tien punten minder dan leider Genk.