Op de zevende speeldag van de Jupiler Pro League keken zondag promovendus Seraing en Standard de Liège elkaar in de ogen. Standard won de Luikse derby op een diefje met 0-1.

In een bewogen partij was het Standard dat het beste aan de wedstrijd begon. In de 20e minuut trapte Nadrani per ongeluk Muleka aan in de zestien meter, met een penalty voor Standard tot gevolg. Amallah plaatste de bal in het midden van het doel en verschalkte zo doelman Dietsch, 0-1 voor de mannen van M'Bye Leye (21.).

Sissako pakte in de 83e minuut zijn tweede geel van de avond na een overtreding op Mikautadze, waardoor Standard in de slotfase van de wedstrijd met tien verder moest. Het leverde Seraing nog tal van kansen op, maar doelman Bodart hield Standard overeind en Al-Dakhil haalde een gemaakt doelpunt van Mikautadze van de lijn. Ook Standard kreeg nog een grote kans, maar Bastien trapte de bal pal op doelman Dietsch.

Het werd een drukke avond voor scheidsrechter Van Driessche. Er vielen maar liefst twaalf gele kaarten; vijf voor Seraing, waaronder een voor coach Condom die net iets te hevig zijn beklag deed na de penalty, en zeven voor Standard.

Door de overwinning klimt Standard naar de tweede plaats met 13 punten. Seraing blijft zevende met 9 punten.

