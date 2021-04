Standard heeft zondag op de 32e speeldag van de Jupiler Pro League met 2-1 gewonnen van AA Gent. Het Luikse team doet daarmee een uitstekende zaak in de strijd om een plaatsje in de play-offs.

AA Gent begon dan wel het creatiefst aan de wedstrijd, maar de eerste grote kans was voor Standard. Lestienne knalde op doel, maar Bolat weerde af op de paal. De Belgische Turk, nu in doel bij AA Gent, beleefde de hoogtepunten in zijn carrière met Standard.

Aan de overkant was het doelkader ook bepalend. Bodart was kansloos op een afstandschot van Sven Kums, maar de bal vloog op de paal. Bodart kon zich vervolgens wel onderscheiden door een strafschop van Jaremtsjoek te pakken. De Oekraïner schoot de bal in het midden van het doel, na een fout van Sissako, die geel kreeg. Enkele ogenblikken later washet opnieuw penalty. De VAR zag een fout van Bodart op Nurio. Castro-Montes trapte zowaar opnieuw op Bodart, maar kon de rebound wel scoren (42.). 0-1 met de rust.

In de tweede helft claimde Standard een penalty na handspel van Nurio. Scheidsrechter en VAR lieten echter verder spelen. AA Gent kreeg wat kansjes op de counter, maar Muleka lukte de gelijkmaker na een mooie voorzet van Siquet (66.). Invaller Carcela, wisselvallig dit seizoen, liet vervolgens zijn klasse zien. Met een voorzet perfect op maat van Michel Ange Balikwisha (77.). Standard, dat nog wat kansjes kreeg om de score op te drijven, kan omhoog kijken in het klassement. De Rouches staan op de achtste plaats met 44 punten. Gent volgt als tiende met een punt minder, en dreigt naast de play-offs 2 te vallen.

AA Gent begon dan wel het creatiefst aan de wedstrijd, maar de eerste grote kans was voor Standard. Lestienne knalde op doel, maar Bolat weerde af op de paal. De Belgische Turk, nu in doel bij AA Gent, beleefde de hoogtepunten in zijn carrière met Standard. Aan de overkant was het doelkader ook bepalend. Bodart was kansloos op een afstandschot van Sven Kums, maar de bal vloog op de paal. Bodart kon zich vervolgens wel onderscheiden door een strafschop van Jaremtsjoek te pakken. De Oekraïner schoot de bal in het midden van het doel, na een fout van Sissako, die geel kreeg. Enkele ogenblikken later washet opnieuw penalty. De VAR zag een fout van Bodart op Nurio. Castro-Montes trapte zowaar opnieuw op Bodart, maar kon de rebound wel scoren (42.). 0-1 met de rust. In de tweede helft claimde Standard een penalty na handspel van Nurio. Scheidsrechter en VAR lieten echter verder spelen. AA Gent kreeg wat kansjes op de counter, maar Muleka lukte de gelijkmaker na een mooie voorzet van Siquet (66.). Invaller Carcela, wisselvallig dit seizoen, liet vervolgens zijn klasse zien. Met een voorzet perfect op maat van Michel Ange Balikwisha (77.). Standard, dat nog wat kansjes kreeg om de score op te drijven, kan omhoog kijken in het klassement. De Rouches staan op de achtste plaats met 44 punten. Gent volgt als tiende met een punt minder, en dreigt naast de play-offs 2 te vallen.