De Rouches gaan op zoek naar een nieuwe coach. Na de horroravond tegen KV Mechelen en de 3 op 15 van de laatste weken gaat Standard niet verder met Mbaye Leye. Dat melden verschillende Belgische media.

'Ik heb er genoeg van om me telkens boos te moeten maken, ik wil gewoon trainen. Deze groep heeft iemand nodig waar het schrik voor heeft', zo klonk het nog bij Mbaye Leye na de 3-1-nederlaag van vrijdage tegen KV Mechelen. Vooral het supportersprotest tijdens de wedstrijd (na de 3-0 gooiden de ze tennisballen op he tveld en enkele fans kwamen tijdens de rust het veld op om een woordje te gaan praten met de spelers) bleek nu het einde te zijn voor Mbaye Leye. In overleg met CO Alexandre Grosjean werd zijn contract ontbonden. Iemand anders mag de kern nu angst inboezemen.

Het vertrek van de 38-jarige Senegalees komt dus niet als een verrassing. De supportersprotesten kwamen er na een slechte reeks van de Rouches. In de laatste vijf wedstrijden kon het enkel tegen Seraing winnen. Daarvoor was de laatste zege al geleden van 20 augustus. Momenteel staat Standard op een 12e plek met 13 punten, dat zijn er 7 minder dan leiders Eupen en Antwerp.

Leye werd begin dit jaar aangesteld als vervanger van Philippe Montanier. Met 13 op 18 nam Leye een uitstekende start en konden de Rouches zich plaatsen voor de Europe Play-off. En ook de bekerfinale werd bereikt, waarin weliswaar verloren werd van KRC Genk met 2-1. Het leverde hem toen ook een verlengd contract op, maar na de belabberde resultaten van dit seizoen, mag Leye dus vroegtijdig beschikken.

'Ik heb er genoeg van om me telkens boos te moeten maken, ik wil gewoon trainen. Deze groep heeft iemand nodig waar het schrik voor heeft', zo klonk het nog bij Mbaye Leye na de 3-1-nederlaag van vrijdage tegen KV Mechelen. Vooral het supportersprotest tijdens de wedstrijd (na de 3-0 gooiden de ze tennisballen op he tveld en enkele fans kwamen tijdens de rust het veld op om een woordje te gaan praten met de spelers) bleek nu het einde te zijn voor Mbaye Leye. In overleg met CO Alexandre Grosjean werd zijn contract ontbonden. Iemand anders mag de kern nu angst inboezemen.Het vertrek van de 38-jarige Senegalees komt dus niet als een verrassing. De supportersprotesten kwamen er na een slechte reeks van de Rouches. In de laatste vijf wedstrijden kon het enkel tegen Seraing winnen. Daarvoor was de laatste zege al geleden van 20 augustus. Momenteel staat Standard op een 12e plek met 13 punten, dat zijn er 7 minder dan leiders Eupen en Antwerp.Leye werd begin dit jaar aangesteld als vervanger van Philippe Montanier. Met 13 op 18 nam Leye een uitstekende start en konden de Rouches zich plaatsen voor de Europe Play-off. En ook de bekerfinale werd bereikt, waarin weliswaar verloren werd van KRC Genk met 2-1. Het leverde hem toen ook een verlengd contract op, maar na de belabberde resultaten van dit seizoen, mag Leye dus vroegtijdig beschikken.