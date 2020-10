Standard Luik heeft zich donderdagavond als derde Belgische team geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. De Luikenaars versloegen in de beslissende play-offronde het Hongaarse Fehervar met 3-1.

Standard begon ronduit slecht aan de partij op Sclessin. Fehervar was wel op de afspraak en na tien minuten versloeg Nikolics alleen voor doel Bodart. De Rouches, met voor het eerst de Congolese aanvaller Muleka aan de aftrap, werden stilaan wakker en begonnen gaandeweg de eerste helft vorderde het commando over te nemen. Vooral Amallah was centraal de roerganger bij de Luikenaars.

Vijf minuten na de pauze werd de thuisploeg beloond voor haar inzet. Linksachter Gavory kreeg te veel ruimte buiten de zestien en vlamde de gelijkmaker tegen de netten, 1-1. Het werd nu helemaal pompen of verzuipen voor de Hongaren. Vanheusden miste even voor het uur een reuzenkans, maar een kwartier voor tijd was het wel raak. Invaller Dussenne werd neergetrokken in de zestien en Amallah zette de daaropvolgende elfmeter feilloos om, 2-1. De ban was gebroken en Amallah scoorde nog een tweede maal vanaf de stip, ditmaal na een fout op die andere invaller, Balikwisha. Eindstand: 3-1.

Antwerp en AA Gent waren al zeker van de groepsfase in de Europa League, Charleroi overleefde de laatste voorronde niet. Vrijdag (om 13u) wordt in Nyon geloot voor de groepsfase van de Europa League.

Club Brugge speelt in de groepsfase van de Champions League tegen Zenit, Borussia Dortmund en Lazio.

Lees ook: Waar mag Club op hopen in zijn CL-groep?

Standard begon ronduit slecht aan de partij op Sclessin. Fehervar was wel op de afspraak en na tien minuten versloeg Nikolics alleen voor doel Bodart. De Rouches, met voor het eerst de Congolese aanvaller Muleka aan de aftrap, werden stilaan wakker en begonnen gaandeweg de eerste helft vorderde het commando over te nemen. Vooral Amallah was centraal de roerganger bij de Luikenaars. Vijf minuten na de pauze werd de thuisploeg beloond voor haar inzet. Linksachter Gavory kreeg te veel ruimte buiten de zestien en vlamde de gelijkmaker tegen de netten, 1-1. Het werd nu helemaal pompen of verzuipen voor de Hongaren. Vanheusden miste even voor het uur een reuzenkans, maar een kwartier voor tijd was het wel raak. Invaller Dussenne werd neergetrokken in de zestien en Amallah zette de daaropvolgende elfmeter feilloos om, 2-1. De ban was gebroken en Amallah scoorde nog een tweede maal vanaf de stip, ditmaal na een fout op die andere invaller, Balikwisha. Eindstand: 3-1. Antwerp en AA Gent waren al zeker van de groepsfase in de Europa League, Charleroi overleefde de laatste voorronde niet. Vrijdag (om 13u) wordt in Nyon geloot voor de groepsfase van de Europa League. Club Brugge speelt in de groepsfase van de Champions League tegen Zenit, Borussia Dortmund en Lazio.