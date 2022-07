Vanavond trappen Standard en KAA Gent het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League af. Vijf spelers om naar uit te kijken bij het begin van de Jupiler Pro League 2022/23.

Ferran Jutglà (23, Club Brugge)

Club Brugge opent zijn campagne thuis tegen KRC Genk. Het zat niet stil tijdens de transferperiode en bracht al enkele spelers binnen. Een van hen is Ferran Jutglà. De Spaanse spits kwam over van FC Barcelona B en speelde zich al in de kijker tijdens de voorbereiding. Hij was al enkele keren trefzeker en ook in de supercup speelde hij een zeer degelijke eerste helft. In de wedstrijd tegen Genk komende zondag zal hij naar alle waarschijnlijkheid starten.

De vraag is alleen of Club het hierbij zal laten. De Spanjaard heeft voorlopig de beste papieren om de nieuwe vaste spits te worden, maar blauw-zwart zou graag nog een goalgetter halen. Met Loïs Openda die al vertrokken is en Noa Lang en Charles De Ketelaere die nog weg mogen ziet het drie aanvallende krachten wegvallen. Vincent Mannaert en co hebben dus nog wat huiswerk.

Massimo Bruno (28, KV Kortrijk)

Een opvallende transfer bij de Kerels. Oude bekende Massimo Bruno werd gratis opgevist bij het Turkse Bursaspor. Bruno beleefde ondertussen bijna tien jaar geleden bij Anderlecht een mooie periode, waar hij twee keer de titel wist te pakken en daar een groot aandeel in had. Na zijn vertrek belandde hij op een zijspoor, waardoor hij in 2016 terug in Brussel neerstreek. Na een wisselvallige tweede periode bij Anderlecht trok Bruno naar Charleroi, waar hij 10 goals maakte op 75 wedstrijden.

Na een jaartje in Turkije komt hij nu dus naar West-Vlaanderen. Bruno werd lang gezien als een toptalent en is nog steeds maar 28. Misschien kan hij zijn genialiteit terugvinden in het Guldensporenstadion. Kortrijk speelt in het openingsweekend thuis tegen Leuven, een tegenstander aan wie de Kerels zich moeten kunnen meten.

Shinji Kagawa (33, STVV)

Afgelopen winter werd hij met veel toeters en bellen aangekondigd. De Japanner die ooit nog bij Manchester United en Borussia Dortmund het mooie weer maakte, moest STVV naar een hoger niveau tillen. In wat nog restte van het seizoen toonde Kagawa flarden van zijn kunnen, maar vooral dat hij fysiek niet meer in orde was. Hij mocht maar een keer starten en speelde uiteindelijk slechts in acht wedstrijden mee.

Daar komt dit seizoen hoogstwaarschijnlijk verandering in. Hij startte in zowat alle voorbereidingswedstrijden en zette ook een penalty om, wat kan betekenen dat hij dit jaar een grotere rol zal spelen.

Shinji Kagawa, hier nog relaxed, mag straks vol aan de bak bij STVV. © BELGA

Raphael Holzhauser (29, OH Leuven)

Na het vertrek van Xavier Mercier, moest Leuven op zoek naar een nieuwe spelmaker. Het vond die in Holzhauser, die niet naar tweede klasse wilde zakken met Beerschot. De Oostenrijker die in 2020 tweede werd in de verkiezing van de Gouden Schoen moet zich opnieuw gaan bewijzen na een zwak seizoen. Holzhauser kon zijn spektakeljaar niet herhalen en was slechts een matroos op het zinkende schip dat Beerschot was.

Maar hij verdient en krijgt een tweede kans. Marc Brys zal nog moeten zien hoe hij de Oostenrijker wil inpassen, aangezien die toch iets anders speelt dan wat we de voorbije jaren bij Leuven zagen. Daarbovenop zal Mercier vervangen geen makkelijke opdracht zijn. Het wordt uitkijken of Holzhauser zijn geniale linker terugvindt.

Hoe gaat Marc Brys deze Raphael Holzhauser inpassen bij OH Leuven? © BELGA

Sebastiano Esposito (20, Anderlecht)

Bij Anderlecht is het uitkijken naar Sebastiano Esposito. Een naam als een klok met een neus voor doelpunten, dat kan alleen maar goed komen. Dat killersinstinct liet hij al zien in een oefenpot tegen Lyon. Daarin maakte hij een enig mooi doelpunt, naar het voorbeeld van zijn maatje bij Inter Milan: Romelu Lukaku. Een speler die de zegen heeft van Big Rom om naar Anderlecht te vertrekken, moet wel iets in zijn mars hebben. Paars-wit mag het in het openingsweekend opnemen tegen KV Oostende.

Sebastiano Esposito liet in de voorbereiding al mooie dingen zien bij Anderlecht. © BELGA

Door Siemen Caveye

