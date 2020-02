Bij KAS Eupen geraken de Afrikaanse spelers die in de Aspire Academy opgeleid zijn stilaan op.

Zondag kwam bij een zwak KAS Eupen pas in het slotkwartier een talent uit de Afrikaanse Aspire Academy in de ploeg: de 19-jarige Ivoriaan Ignace Konan N'Dri, die zijn seizoensdebuut maakte (hij speelde vorig seizoen al enkele keren mee). Vorige week kwam linksachter Silas Gnaka, een andere speler uit de Afrikaanse Aspire Academie, aan de aftrap. De weken daarvoor speelde vaak geen enkele voetballer uit de Aspire Academy mee. Een paar jaar geleden was dat ondenkbaar geweest. Toen Eupen in 2016 in de hoogste klasse aantrad, was nog de helft van de kern afkomstig uit de Aspire Academy, met twaalf spelers opgeleid in Senegal en één in Doha. Dat seizoen zorgden Henry Onyekuru, Eric Ocansey en Lazare Amine voor mooie voetbalmomenten. Ook bij de start van het tweede seizoen kwam de helft (12/ 24) van de Eupense spelers uit de Aspire Academy. Met de komst van Claude Makelele kwamen steeds minder talenten uit die opleiding op het veld. Voor deze competitiestart kwamen nog slechts 8 op 27 kernspelers uit de Academie. Nadien werd Ocansey nog verkocht aan Kortrijk, ontbond men het contract van Suleymane Aw en verhuisde Lazare naar Charleroi. Op 30 januari van dit jaar kreeg de 18-jarige Ghanese aanvallende middenvelder Isaac Nuhu tijdens de winterstage een contract. Hij is voorlopig de laatste speler die via de Afrikaanse academie in Senegal bij Eupen belandt, maar speelt op dit moment met de U21. Toen het Qatarese Aspire Football Dreams in 2012 KAS Eupen kocht, was dat vooral om jonge talenten die de opleiding aan de voetbalacademies in Doha en Dakar voltooid hadden, in het profvoetbal te laten instromen en later door te verkopen. Dat lukte met Henry Onyekuru en een jaar later met Moussa Wague. Later werd beslist dat de Afrikaanse academie eind 2019 zou stoppen, waardoor KAS Eupen zijn rekruteringspolitiek moest herzien. Wel kan er nog altijd jong talent uit de Aspire Academy in het Qatarese Doha naar Eupen komen.