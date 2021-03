Middenvelder Stef Peeters wil met KAS Eupen doorstoten in de Croky Cup, na het bezoek van KAA Gent in de kwartfinales.

'Elke plaats onder de eerste acht dit seizoen zou een teleurstelling zijn', zegt Limburger Stef Peeters, die afgelopen zomer voor 700.000 euro overkwam van Cercle Brugge. 'Vooral omdat we het potentieel hebben. Alleen dreigen we weer tussen plek tien en vijftien te eindigen. Dat is te weinig. Ik haalde het recent ook nog eens aan bij een groepsgesprek. We moeten elkaar nóg meer pushen om de grens van de groep te verleggen.'

De 29-jarige middenvelder vervolgt: 'Ik beschik hier nog over een contract tot 2023, waarbij het toch de bedoeling is om snel op te schuiven richting de subtop. Mijn doelpuntenproductie en aantal assists kunnen ook hoger liggen, maar ik hecht zelf vooral waarde aan het aantal geslaagde passes op de helft van de tegenstander. Qua veldspel is dit een van mijn betere seizoenen. Ik ben nu een completere speler. Ik forceer mij minder.'

'Dat is dankzij het werk van Bernd Storck in Brugge. Hij benadrukte constant simpel te spelen en haalde er de statistieken bij: "Het zal je meer vertrouwen geven en je gaat groeien als speler." Ik ging van zestig tot zeventig procent zuivere passen naar altijd tachtig.'

Instinct

Am Kehrweg maakte hij sinds deze zomer kennis met de Spaanse school. Een totaal andere voetbalbenadering, maar twee Facetimegesprekken met coach Beñat San José volstonden om op dezelfde golflengte te zitten. 'Ook de trainer denkt zo, in termen van efficiëntie en snel rendement. Adriano is precies zo'n voetballer. Door kort te tikken, helpt hij de ploeg fel vooruit. Het moet allemaal juist zijn, hij wil geen fouten in balcontroles, keuzes of passing. Ik steek enorm veel op van die drang naar perfectie.'

'En dan hebben we nog Smail Prevljak. Ik vergelijk hem graag met Hamdi Harbaoui. Buiten de zestien meter is hun niveau voldoende, maar eenmaal in het strafschopgebied ondergaan die mannen een metamorfose. Die rúíken, vóélen waar ze moeten zijn zodra de bal komt. Hoeveel keer zag ik Harbaoui niet in één tijd scoren, terwijl hij buiten de zone van de waarheid soms niks klaarspeelde. (grijnst) Dat is instinct zeker?'

