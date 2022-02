Samen met jullie gaan we op zoek naar het best mogelijke elftal van wonderboys. De enige criteria: ze zijn jonger dan 21 jaar en kunnen verschrikkelijk goed voetballen. Voor het middenveld maakten we ook een preselectie van 10 namen. Welke twee spelers zou jij daar zeker zetten?

Florian Wirtz (18, Bayer Leverkusen)

De 18-jarige aanvallende middenvelder is een van de draaischijven op het middenveld van Leverkusen. Hij was dit seizoen al betrokken bij 17 doelpunten in 21 wedstrijden, en is daarmee enorm belangrijk voor de Duitse topclub.

© GETTY

Xavi Simons (18, PSG)

De hyperpopulaire Nederlander genoot zijn opleiding bij FC Barcelona. Tegenwoordig komt de middenvelder uit voor PSG, waar hij het publiek al enkele keren kon bekoren.

© Belga Image

Pedri (19, FC Barcelona)

Het Spaanse toptalent speelde vorig jaar meer dan zeventig wedstrijden voor Barcelona en Spanje en zag zijn topseizoen bekroond met de Golden Boy Award. Heel wat voetbalkenners zien in hem de nieuwe Andrés Iniesta.

© Belga Image

Gavi (17, FC Barcelona)

Toonde zijn enorme talent tijdens de Nations Leaguewedstrijden met Spanje. De kleine middenvelder, die nog steeds maar 17 jaar is, groeide dit seizoen naast Pedri uit tot een sterkhouder op het Barcelonamiddenveld.

© GETTY

Jude Bellingham (18, Borussia Dortmund)

Deze Engelse wonderboy zit op zijn 18 jaar al aan vijftig Bundesliga wedstrijden. Met zijn visie en uitstekende pass is de centrale middenvelder een onbetwiste titularis bij Die Gelbe.

© GETTY

Eduardo Camavinga (19, Real Madrid)

Er zijn maar weinig voetballers die zo sierlijk over het veld dwalen als Eduardo Camavinga. De Franse linkspoot maakte de afgelopen jaren furore in de Ligue 1, en versierde afgelopen zomer een droomtransfer naar Real Madrid.

© GETTY

Ryan Gravenberch (19, Ajax)

Vorig jaar werd Ryan Gravenberch tot grootste talent van de Eredivisie verkozen. Dit seizoen bevestigde de boomlange Nederlander en hij is niet meer weg te denken uit het Ajax-middenveld.

© GETTY

Jamal Musiala (18, Bayern München)

Een basisspeler is de Engelse Duitser nog niet. Maar als hij zijn kans krijgt, valt de aanvallende middenvelder op. Hij scoort vlot en levert geregeld een assist af.

© GETTY

Giovanni Reyna (19, Borussia Dortmund)

Borussia Dortmund barst van de getalenteerde middenvelders. Een van hen is Giovanni Reyna. De Amerikaan heeft een uitstekende trap en maakte al enkele knappe goals.

© GETTY

Charles De Ketelaere (20, Club Brugge)

De Bruggeling is dit seizoen volledig ontploft. Hij scoort aan de lopende band en werd derde op het gala van Gouden Schoen. Een zomertransfer naar een buitenlandse topclub lijkt dan ook een logische volgende stap voor de Rode Duivel.

© Belga Image

