Stel uw vraag over Operatie Propere Handen

Bij Sport/Voetbalmagazine stellen we vast dat er bij het grote publiek nog veel onduidelijkheid is over het onderzoek van de Belgische voetbalbond in het kader van Operatie Propere Handen.

Er zijn vooral veel vragen over de mogelijke gevolgen voor de betrokken clubs KV Mechelen en Waasland-Beveren. Maar de uitspraak die de bond en eventueel het BAS binnenkort zal doen, heeft gevolgen voor veel clubs.

Brandt er daaromtrent nog een vraag op uw lippen, dan is het het moment om die stellen. Stuur ze naar steve.van.herpe@roularta.be en vermeld er uw naam en woonplaats bij. We leggen de vraag dan voor aan Onze Man die de zaak van nabij opvolgt.

In het magazine van volgende week woensdag - 27 maart - zullen we de antwoorden publiceren. U kan ze ook lezen op onze website.