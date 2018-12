Stem op de beste Belgische voetballer aller tijden

Eden Hazard, Kevin De Bruyne of Thibaut Courtois? Of denkt u toch eerder aan Paul Van Himst, Rik Coppens of Raymond Braine? Of aan iemand helemaal anders? Wie is volgens u de beste Belgische voetballer aller tijden? En welke spelers mogen er nog in uw top vijf?

Sport/Voetbalmagazine maakte een preselectie van 50 namen die u kunt terugvinden op sportmagazine.be/bestebelg. Daarin zijn spelers opgenomen uit het prille begin van de Belgische voetbalgeschiedenis, zoals Louis Luigi Van Hege, maar ook de coryfeeën van de huidige generatie die derde werd op het WK in Rusland.

Het enige criterium dat we gehanteerd hebben bij het opmaken van de lijst, is dat de speler selecteerbaar moet (geweest) zijn voor de Belgische nationale ploeg. Daarom komen nochtans heerlijke voetballers als Juan Lozano (Spanje) en Mehdi Carcela (Marokko) dus niet in aanmerking.

Op de webpagina kunt u uw persoonlijke top vijf ingeven. Op basis van alle inzendingen van de lezers stellen wij dan 'een top 50 van de lezers' op. Die lijst publiceren we samen met die van ons in het magazine van 2 januari, het eerste nummer van 2019. Onze top 50 werd opgesteld door de redactie in samenspraak met Jan Mulder en Marc Degryse, twee ervaringsdeskundigen.

Nog een leuke bijkomstigheid: als uw top vijf overeenkomt met die van ons, wint u een mooie prijs. Surf dus snel naar sportmagazine.be/bestebelg en stem!