Nu het seizoen erop zit, gaat Sport/Voetbalmagazine op zoek naar de voetballers van het jaar. Wie waren de keeper, de trainer, de belofte en de speler van het seizoen 2019/20? En wie mogen er volgens u in het elftal van het seizoen? Doe mee en breng uw stem uit.

Nu het doek gevallen is over de competitie, kunnen we de hoofdrolspelers van het seizoen 2019/20 in de bloemetjes zetten. Sport/Voetbalmagazine reikt volgende week op sportmagazine.be zijn Pro League Awards uit en u kan mee in de jury zitten.

Wat moet u daarvoor doen? Eenvoudig: hieronder uw stem uitbrengen op de vijf categorieën: keeper van het seizoen, trainer van het seizoen, belofte van het seizoen, speler van het seizoen en elftal van het seizoen. U krijgt telkens een voorselectie van vijf spelers, waaruit u er eentje mag pikken.

Uw stem zal voor vijftig procent meetellen! Volgende week onthullen we van maandag tot vrijdag de winnaars van elke categorie.

