Aan het einde van iedere maand zoekt Sport/Voetbalmagazine samen met zijn lezers naar de beste speler en coach van de laatste weken. Wie stak er volgens u in april met kop en schouders bovenuit?

Stem onderaan dit stuk op uw favorieten.

Speler van de maand

Theo Bongonda (KRC Genk)

Met een eerste hoogtepunt in de herfst en een dipje erna, is de flankaanvaller op het juiste moment terug in vorm geraakt voor KRC Genk. Het lijkt wel alsof de Limburgers volgen op het ritme van Bongonda, want het is nooit op zijn best zonder de aalvlugge Belg. Bongonda werd man van de match tijdens de bekerfinale en scoorde in totaal drie keer en gaf twee assists in de maand april.

Michael Frey (Waasland-Beveren)

Dat de Waaslanders nu nog uitzicht hebben op een verlengd verblijf in 1A hebben ze in grote mate te danken aan hun Zwitserse puncher. De onvermoeibare kolos en nachtmerrie van de meeste verdedigingen maakte zes goals in vier wedstrijden, waarvan een hattrick tegen KV Kortrijk.

Jackson Muleka (Standard)

Nadat Standard gered werd door de komst van João Klauss, legde het zijn lot in zijn voeten. Maar ook het voorhoofd van Jackson Muleka bleef van goudwaarde. KAA Gent, KAS Eupen, Beerschot en KRC Genk: allemaal hebben ze te maken gehad met de flair van de Congolese sniper. Vier wedstrijden, vier goals.

Vadis Odjidja (KAA Gent)

Waar zouden de Buffalo's geëindigd zijn als ze het niet zo lang moesten doen zonder hun grote chef op het veld? Met de kapiteinsband rond de arm, maar vooral door zijn goal en drie assists in drie wedstrijden, deed hij iedere tegenstander pijn.

Albert Sambi Lokonga (Anderlecht)

Zijn doelpunt tegen Club Brugge - een verrassend schot dat devieerde en zo voorbij Simon Mignolet ging - zou een korte balans zijn van de maand april voor Sambi Lokonga. Naast het betere verdedigende werk, weet Sambi de bal goed bij te houden, zijn teamgenoten op het juiste moment aan te spelen en kan hij het tempo van de wedstrijd beter en beter dirigeren.

Is Kompany voor u de coach van de maand april? Of wordt het toch Yves Vanderhaeghe of bekerwinnaar John van den Brom? © Belga Image

Coach van de maand

Vincent Kompany (Anderlecht)

Met zijn systeem haalt hij het beste uit de creatieve breinen in zijn ploeg en laat hij veel ruimte op de flanken voor de backs. Kompany lijkt met andere woorden de juiste formule te hebben gevonden. In april kende de basiself van paars-wit amper veranderingen en wist het de maand af te sluiten met drie overwinningen in evenveel wedstrijden. En dat in wedstrijden tegen Antwerp en Club Brugge.

John van den Brom (KRC Genk)

Op de rand van ontslag enkele weken geleden, wist de Nederlander de koppen opnieuw bij elkaar te krijgen voor de laatste belangrijke wedstrijden. Enkel Antwerp bleek, in een knotsgekke wedstrijd, te sterk in april, maar de nieuwe 4-2-3-1-organisatie van Van den Brom zorgde voor nieuwe offensieve drang én een plaats in play-off 1 en bekerwinst.

Yves Vanderhaeghe (Cercle Brugge)

Net zoals vorig seizoen heeft Cercle op het eind nog zijn wonderdokter gevonden om degradatie alsnog te ontlopen. De 7 op 9 in het slot is dan ook het symbool voor een gereorganiseerde ploeg op defensief vlak dat ook offensief een goaltje kan meepikken. De vereniging sluit het seizoen 2020/21 af met een goed gevoel.

