De maand december zit er op en dus gaat Sport/Voetbalmagazine samen met zijn lezers op zoek naar de beste speler en coach van de maand. Dit zijn de genomineerden.

Speler van de maand

Thomas Henry (OH Leuven)

Met een perfecte hattrick tegen KV Kortrijk vloog de Fransman door de maand december. De laatste wedstrijd van Leuven tegen KV Oostende maakte dan wel een einde aan een reeks van 11 wedstrijden waarin hij betrokken was bij een doelpunt, maar de man van de comeback van Leuven is toch vooral Thomas Henry.

Aboubakary Koita (Waasland-Beveren)

Door iedere match vanuit alle hoeken op doel te trappen, moesten de ballen er ooit in vliegen. In december leek dan ook alles in elkaar te passen voor de dribbelkont van de Waaslandse aanval: afstandsschoten, vrije trappen en zelfs solo's, alles lukte. De Belg was meer dan ooit beslissend.

Noa Lang (Club Brugge)

Met twee doelpunten en een geniale assist voor Okereke, besloot Noa Lang het jaar met een demonstratie tegen KAS Eupen. Deze maand sloeg de Nederlander hard met zijn vuist op tafel om duidelijk te maken dat hij een van de beste spelers van de competitie is.

Simon Mignolet (Club Brugge)

Als de regerende kampioen van december profiteerde om het rustig aan te doen aan kop van het klassement, komt dat vooral door de hernieuwde defensieve sterkte. En wie kan dat beter belichamen dan de keeper, die maar eenmaal in zes competitiewedstrijden werd gepasseerd?

Lukas Nmecha (RSC Anderlecht)

De criticasters zullen zeggen dat hij vooral vanaf de stip scoort. De rest ziet dat hij met zijn techniek, kracht en kwaliteit met de rug naar het doel de rest beter doet voetballen en dat hij een gesel is voor iedere verdediging in België. De Duitser heeft een enorm potentieel.

Is Nicky Hayen de coach van de maand volgens u? © Belga Image

Coach van de maand

Philippe Clement (Club Brugge)

Zonder de Europese prestaties mee in rekening te nemen, is het ook zo al duidelijk dat Club zijn heeft teruggevonden in december. Voor de Europese campagne ging het nog traag, daarna was het al veel overtuigender, met onder meer een indrukwekkende zege tegen Antwerp. Met die cijfers, en ondanks een nederlaag tegen KAA Gent, is het moeilijk om Clement niet bij de beste coaches van de maand te rekenen.

Nicky Hayen (Waasland-Beveren)

Dat Waasland-Beveren meer punten pakte in een maand dan alle maanden ervoor, is te danken aan de goals van Koita, maar ook aan het tactische plan van de coach, die de defensieve tekortkomingen van zijn team steeds beter weet te maskeren en de individuele krachten tot uiting doet komen. De matchen tegen directe concurrenten KV Mechelen en RE Mouscron werden met veel lef aangevat en gewonnen.

Vincent Kompany (RSC Anderlecht)

De huidige formule staat ver af van het minutieuze spel aan het begin van zijn periode bij paars-wit, alsof de Pro League meer impact had op Kompany dan andersom. Het spel lijkt ook steeds meer aangepast aan de kwaliteiten van de spelers, met een goed georganiseerde 4-2-3-1 die de machine van Genk wist plat te leggen, met voor de eerste keer sinds augustus een offensieve stilte van de Limburgers.

