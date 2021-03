Aan het einde van iedere maand zoekt Sport/Voetbalmagazine samen met zijn lezers naar de beste speler en coach van de laatste weken. Wie stak er volgens u in maart met kop en schouders bovenuit?

Speler van de maand

Junya Ito (KRC Genk)

In het nieuw tactisch evenwicht van coach John van den Brom, bevestigt de Japanse flankaanvaller dat hij zich kan aanpassen aan elk systeem. Het was deze maand weer genieten van de slaloms, sprints, voorzetten en doelpunten van de Genkspeler.

João Klauss (Standard)

Na een minder wedstrijd tegen Mouscron, liet Klauss weer van zich horen tegen Genk met een doelpunt en een assist voor sidekick Muleka. Steeds meer is de Braziliaan een sterkhouder van de Rouches aan het worden.

Didier Lamkel Zé (Antwerp)

Met een sluw doelpunt tegen Club Brugge, bevestigde de Kameroener zijn goeie vorm sinds het begin van het jaar. Het is haast niet meer mogelijk om naast zijn invloed op het Antwerpse spel te kijken.

Amir Murillo (Anderlecht)

Vincent Kompany lijkt de rechterflank te hebben toevertrouwd aan een echte spelverdeler. Daardoor komt er een opening voor Murillo die in de ruimte kan duiken en zo zijn aanvallende zelf kan zijn. Dat leverde tegen Zulte Waregem ook een doelpunt op.

Knowledge Musona (KAS Eupen)

De Zuid-Afrikaan van de Panda's liet het net drie keer trillen in twee wedstrijden. Het zal de Oostkantonners goed doen, al is er wel nog die bal op de lat tegen Standard in de Belgische beker...

Van den Brom plaatste zich met Genk voor de finale van de Belgische beker © Belga Image

Coach van de maand

John van den Brom (KRC Genk)

Enkele maanden geleden leek hij nog ontslagen te worden, maar de Nederlander lijkt een nieuw evenwicht te hebben gevonden bij Genk. En dat kan wel eens een plaats in play-off 1 opleveren, naast een al zekere finaleplaats in de beker.

Hein Vanhaezebrouck (KAA Gent)

Alleen de tweede helft tegen Club Brugge onthouden, zou het werk van Vanhaezebrouck veel oneer aandoen. Hij wist namelijk een coherent en solide team samen te stellen in de Ghelamco Arena. Alleen een beetje te laat om nog te dromen van play-off 1.

Frank Vercauteren (Antwerp)

Als u spektakel zoekt, dan zal u ergens anders heen moeten gaan. Het deert Vercauteren niet, want met tien tegen elf tegen Kortrijk en even later ook tegen Club, stapte Vercauteren met een brede glimlach én de drie punten van het veld.

