Aan het einde van iedere maand verkiezen de lezers en redactie van Sport/Voetbalmagazine hun speler en coach van de maand. Voor de laatste uitreiking van dit seizoen horen wij ook graag uw stem opnieuw!

Lees hieronder meer over de genomineerden.

Speler van de maand

Roman Bezoes (KAA Gent)

De Oekraïense aanvaller van KAA Gent was niet te houden in de laatste sprint van het seizoen. Hij was dé aanvallende kracht van de Buffalo's in strijd om Europees voetbal. Met vier doelpunten en twee assists deed de ex-speler van STVV Gent beter spelen dan wie ook.

Alessio Castro Montes (KAA Gent)

Hoewel hij niet tevreden was dat hij op links moest opdraven - hij is toch een van de beste rechtsachters van de competitie - liet hij zich ook op die nieuwe positie opmerken tijdens de Europe play-offs. En dat met de houding van een speler voor wie de Jupiler Pro League stilaan te klein lijkt te worden.

Junya Ito (KRC Genk)

Verdergaand op het elan van zijn seizoen, liet de Japanner zijn enorme talenten nog maar eens zien tijdens de play-offs. Hij bezorgde de tegenstand problemen met én zonder bal, met een dribbel of een pas, en was daarmee een van de beste spelers van de competitie dit seizoen.

Rob Schoofs (KV Mechelen)

Als dirigent van een Mechelen dat zich heeft gevestigd als een van de constantste ploegen van het jaar 2021, was Rob Schoofs met zijn linkervoet een gesel voor iedere ploeg. Zelf scoren of een beslissende pas afleveren, het kostte allemaal geen moeite. Een man die zijn seizoen met een sprint afsloot.

Kristian Thorstvedt (KRC Genk)

Vooral discreet tijdens de reguliere competitie, krikte de Noorse middenvelder zijn niveau enorm op tijdens de play-offs. Hij was het ontbrekende puzzelstukje van een attractief Genk onder John van den Brom. Met een hattrick tegen Antwerp, zijn sterke optredens en onuitputtelijke sprintjes woog hij op iedere club.

Coach van de maand

John van den Brom (KRC Genk)

De Nederlander zette een systeem op punt waarin zijn aanvallers bijna volledig vrij waren. Dat gecombineerd met een sterk middenveld dat altijd naar voren dacht, maakte van Genk de spectaculairste ploeg van de play-offs. Het kwam zelfs een haar tekort om de dubbel te pakken.

Hein Vanhaezebrouck (KAA Gent)

Aangesteld om een zwalpend Gent terug op de rails te krijgen, heeft de kampioenenmaker van 2015 de juiste formule gevonden in de laatste sprint van het seizoen, met een sterke defensieve organisatie en een heruitgevonden aanval. Scoren tegen Gent werd zowaar een lastige opdracht.

Wouter Vrancken (KV Mechelen)

Door een gemist seizoensbegin misschien wel dé opvallendste afwezige bij de genomineerden voor coach van het jaar. De 42-jarige Truienaar zorgde met mooi voetbal en steeds terugkerende veranderingen dat KV Mechelen nog tot de laatste seconde mocht hopen op Europees voetbal.

