De maand november zit er op en dus gaat Sport/Voetbalmagazine samen met zijn lezers op zoek naar de beste speler en coach van de maand. Dit zijn de genomineerden.

De winnaar wordt voor de helft door de lezers en voor de helft door de journalisten van Sport/Voetbalmagazine verkozen.

Speler van de maand

Arnaud Bodart (Standard)

De keeper van Standard had er in de wedstrijd tegen Eupen even genoeg van om te blijven plakken voor de eigen goal en ging in de laatste minuten mee in de aanval en scoorde zowaar de gelijkmaker. Eerder had hij op de Bosuil Lior Refaelov nog met een uitzonderlijke redding van een doelpunt gehouden en ook tegen de Panda's kon hij de beslissende treffer van Smaïl Prevljak uit zijn netten houden. En dan liet hij zijn aanvallers ook nog eens zien hoe ze een goal moesten maken. Een alleskunner.

Theo Bongonda (KRC Genk)

Met een jaartje vertraging is de duurste transfer uit de geschiedenis van Genk eindelijk doorgebroken. In november was hij ongrijpbaar en deed iedere verdediging tilt slaan met zijn dribbels. Maar hij was ook eindelijk beslissend met zijn doelpunten, wat de identiteit van de coach op de bank ook mag zijn. Met acht beslissende acties (7 goals en 1 assist) in vier wedstrijden is Bongonda een van dé mannen van Limburgse remontada.

Ismaïla Coulibaly (Beerschot)

Al op zijn 19e is de Malinees niet meer tevreden met heersen op het middenveld. Met zijn sterke dribbels die hij al sinds het begin van het seizoen toont, toont hij zijn brutale spel nu vooral op de helft van de tegenstander waar hij ene Raphael Holzhauser, die momenteel vooral beslissend is op stilstaande fases, in zijn schaduw zet. Met een doelpunt tegen Anderlecht en dit weekend ook tegen KV Mechelen zorgde hij ook nog eens voor de drie punten voor de Ratten uit Antwerpen. De jongste leider van België, dat is Coulibaly.

Junya Ito (KRC Genk)

Iedereen kijkt misschien wel naar de goals van Theo Bongonda en de kracht van Onuachu, maar een van de succesfactoren van dit Genk is zeker ook Junya Ito die met zijn spel het ritme van de match bepaalt. Het is vooral op hem dat de Limburgers rekenen om het verschil te maken, met een gekke dribbel of een precieze voorzet. Meerdere keren beslissend per match in een Genkse ploeg vol vertrouwen.

Lior Refaelov (Antwerp)

In zijn tweede jeugd onder Ivan Leko, is Lior Refaelov iedere wedstrijd een lust voor het oog. Zonder zelfs maar een keer een Europese wedstrijd over te slaan, waarin hij Antwerp doet dromen van Europese overwintering, is Rafa overmijdelijk beslissend in iedere match. Na een mindere wedstrijd tegen Anderlecht, leverde hij tegen Standard en KV Oostende de volle buit op en om de puntjes op de 'i' te zetten was hij ook nog eens van onschatbare waarde tegen OH Leuven.

Ismaïl Coulibaly en coach Hernán Losada zijn twee kanshebbers © Belga Image

Coach van de maand

Hernán Losada (Beerschot)

Naar het zicht van de wedstrijd tegen Kortrijk, een gekke 5-5, doet het Beerschot van de Argentijnse trainer iedereen versteld staan. Nadat hij eerst de scalp van Anderlecht nam, kwam de koppositie midden november steeds dichterbij en werd die uiteindelijk dit weekend behaald. En dat met attractief voetbal met aanvallende artiesten.

Beñat San José (KAS Eupen)

Zonder het late doelpunt van Arnaud Bodart op Sclessin, had de Baskische coach een perfect rapport kunnen hebben in de Waalse duels, want met zijn hybride systeem, dat veranderde van een verdedigingslinie van vier naar een achterlinie met vijf en een aanvallende Adriano, ontregelde hij eerder al Charleroi. Eupen flitst op de flanken en begint eindelijk realistisch te worden.

Jorge Simão (RE Mouscron)

Hij zit er nog niet zo lang en de balans oogt nog niet al te fraai, maar de nieuwe Portugese coach verdient alle lof omdat hij een 1B-rijp Mouscron opnieuw onder de levenden wist te krijgen. Ambitieuzer dan zijn voorganger, zeker in de pressing, bezorgde Simão Mouscron zijn eerste overwinning om nadien zelfs een verdiend punt te pakken tegen Club Brugge.

