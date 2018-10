Sterk WK van Rode Duivels zorgt voor meer nieuwe voetballers

Eerst de naakte cijfers. In 2014 noteerden ze bij de dienst aansluitingen van de Belgische voetbalbond KBVB tijdens de grote vakantieperiode, van 1 juli tot en met 31 augustus, een totaal van 22.028 eerste inschrijvingen. Op het WK in Brazilië ging België toen op 5 juli met 1-0 onderuit in de kwartfinale tegen het Argentinië van Lionel Messi. Een dag later waren er slechts twaalf aansluitingen, maar op 28 augustus volgde dan weer een record met 1589.

Twee jaar later, toen de Rode Duivels op het EK in Frankrijk op 1 juli verrassend met 3-1 verloren van Wales, werd er afgeklokt op 24.490 nieuwe aansluitingen. Toen was 29 augustus de topdag, met 1186 eerste inschrijvingen.

Vorig jaar, zonder een groot internationaal toernooi op de kalender, waren er toch ook nog 21.962 aansluitingen in de zomermaanden. Maar afgelopen zomer steeg dat weer tot maar liefst 28.009, een record. De 2-0-winst voor de derde plaats tegen Engeland op 14 juli leidde een dag later tot slechts 37 nieuwe aansluitingen, maar de 'boom' volgde op 31 augustus met 2397 inschrijvingen.

Sjotten voor iedereen

'Het zou gek zijn dat de prestaties van onze nationale ploeg niets teweeg zouden brengen', oordeelt Benny Mazur, secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen.

'Het WK is qua impact duidelijk groter dan een EK. Dus mag je gerust spreken van een gunstig effect. Kinderen horen en zien een maand lang niks anders, wat hun betrokkenheid alleen maar verhoogt en hun goesting doet toenemen. Dat fenomeen gebeurde destijds bij het tennis ook met Kim Clijsters en Justine Henin.'

'Wij stellen vast dat ons ledenaantal permanent groeit. Het betreft vooral jonkies, met de laatste vijf jaar toch de zware tendens om in te zetten op meer vriendelijke jeugdcompetities. Zoals de twee tegen twee voor de vijfjarigen, of de drie tegen drie voor zesjarigen, later gevolgd door vijf tegen vijf en acht tegen acht. Zo kan iedereen aan sjotten toekomen. Dat zorgt voor een betere ontwikkeling.'