Midden februari nam de 58-jarige zakenman bij KV Oostende de fakkel als voorzitter over van Peter Callant, nadat hij in juni 2016 zijn eerste sponsorcontract tekende aan de kust.

De selfmademan en eigenaar van DIAZ (Dierckens Assemblage Zonnewering) werd geboren en groeide op in Tielt. Zijn bedrijf heeft momenteel ongeveer honderd werknemers, telt vier sites (waaronder eentje in Shanghai) en de omzet bedraagt vandaag 12 miljoen euro. De jaarlijkse groei schommelt rond de zeven procent.

Goesting doen

Maar met KV Oostende bezit hij sinds een zevental maanden nu ook een voetbalclub op het hoogste niveau. 'Ik zocht in mijn leven altijd een uitdaging', beweert Frank Dierckens. 'Dat zit in mij. Maar dit is wellicht mijn laatste. Een hele zware opdracht. Maar ik ben niet van plan om hier snel te vertrekken. Ik wil de club naar mijn hand proberen te zetten. De voetbalwereld sprak mij aan. Twee jaar lang had ik twee abonnementen in de Ghelamco Arena. En ik ben nog altijd sponsor van Club Brugge. Op vraag van Peter Callant kocht ik tien procent van de aandelen en werd ik meteen ondervoorzitter. Maar vorig seizoen werd vrij snel duidelijk dat KV Oostende geen licentie zou krijgen zonder een kapitaalsverhoging van drie miljoen euro. Dan was ik mijn geld kwijt, hé. Ik deed mijn goesting, zoals altijd.'

Vatje

Dierckens is iemand die graag zijn buikgevoel volgt. 'Dit is een mooie club', weet hij. 'Personeel dat heel hard werkt en goede supporters, die hier een flink stuk van hun jaarbudget spenderen. Dat moeten we appreciëren. Daarom heb ik na onze eerste thuisoverwinning een vatje gegeven. En: iedereen ziet ons graag. Club Brugge en Anderlecht hebben vijanden, KV Oostende niet. Wij zijn het sympathieke kustploegje.'