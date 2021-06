Steve Colpaert zet een punt achter zijn spelersloopbaan. Dat maakte de 34-jarige centrale verdediger, jarenlang een boegbeeld van Zulte Waregem, maandag bekend.

Colpaert startte zijn carrière in 2004 bij Brussels, dat hij in 2008 verliet voor Zulte Waregem, waarvan hij tot 2015 de kleuren zou verdedigen. Nadien was hij nog vijf seizoenen bij Antwerp onderdak. Zijn laatste wedstrijden speelde hij afgelopen seizoen voor Eendracht Aalst in de tweede amateurklasse. Wegens de coronapandemie bleef het in dat laatste seizoen bij twee wedstrijden.

Eén keer speelde Colpaert voor de Rode Duivels. Dat deed hij in maart 2010 in een oefeninterland tegen Kroatië, met Dick Advocaat als bondscoach.

