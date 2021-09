Na een lastig seizoen, strijdend om in eerste klasse te blijven, begon Steve De Ridder zijn derde jaar bij STVV sterk. Sport/Voetbalmagazine zocht de Kanarie op om het over zijn uitgebreide carrière te hebben. Een voorsmaakje.

Sinds jouw debuut op het hoogste niveau in 2006 heb je bij elf clubs gespeeld en met 24 verschillende trainers gewerkt. Wat heb je opgepikt van al die persoonlijkheden?

Steve De Ridder: 'Ik heb gezien hoe het moet en hoe het zeker niet moet. Ik kom tot de conclusie dat veel trainers slechte people managers zijn. Die mannen staan zo onder druk dat ze vooral bezig zijn om hun eigen positie veilig te stellen. En daardoor nemen ze overhaaste beslissingen. Een trainer die wint, heeft altijd gelijk. Maar wat met het menselijke aspect? Winnen is geen vrijgeleide om spelers slecht te behandelen.'

Spreek je uit ervaring?

De Ridder: ( knikt) 'Luister. Elke voetballer vindt van zichzelf dat hij altijd in de basis moet staan. En als hij niet speelt, voelt hij zich tekort gedaan. Maar wat ik bij Lokeren heb meegemaakt, was best pijnlijk. Meneer Glen De Boeck en meneer Louis de Vries vonden het nodig om mij na drie jaar trouwe dienst zomaar in de C-kern te droppen om met jongens van 16 of 17 jaar te trainen. Dat vond ik laag bij de grond. Maar ik heb sowieso geen hoge pet op van die mannen.'

Is er een bepaalde trainer die jou is bijgebleven op sportief of menselijk vlak?

De Ridder: 'Toen Mauricio Pochettino arriveerde bij Southampton sprak hij geen woord Engels en hij schakelde zijn assistent Jesús Pérez in als tolk. Maar Pochettino had zoveel charisma dat hij ondanks de taalbarrière zijn boodschap toch aan de groep kon overbrengen. Pochettino liet mij een keer invallen - voor de rest zag hij mij niet staan - en toch raakte ik zwaar onder de indruk van hem als trainer. Of hij nog weet wie ik ben? Dat denk ik niet...'

Lees het volledige interview met Steve De Ridder deze week in de Champions Leaguespecial van Sport/Voetbalmagazine.

