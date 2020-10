Steven Defour (32) heeft een prestatiegericht contract tot het einde van het seizoen ondertekend bij KV Mechelen, de club waarvoor de voormalige Rode Duivel in de jeugd zes jaar aantrad.

Sinds eind vorig seizoen zat Defour zonder club sinds zijn contract bij Antwerp afliep. Voordien was hij aan de slag bij Racing Genk (2003-2006), Standard (2006-2011), Porto (2011-2014), RSC Anderlecht (2014-2016) en Burnley (2016-2019).

Genk plukte Defour zeventien jaar geleden als jeugdspeler weg bij Malinwa. Hij maakte er tijdens zijn carrière nooit een geheim van ooit eens voor het eerste elftal van KV Mechelen te willen spelen.

'Eindelijk ben ik er, na serieus wat omwegen. Ik ben hier vertrokken op mijn 15e, als jongetje naar Genk', zegt Defour in een filmpje op de sociale media van KV Mechelen. 'Ondertussen heb ik zoveel meegemaakt. Een Gouden Schoen gewonnen, titels en bekers veroverd, in de Champions League en Premier League en voor de nationale ploeg gespeeld. Maar er is één ding dat bleef hangen: opnieuw voor KV Mechelen spelen. De club van mijn hart.'

De winnaar van de Gouden Schoen 2007 zal met het rugnummer 88 spelen.

Sinds eind vorig seizoen zat Defour zonder club sinds zijn contract bij Antwerp afliep. Voordien was hij aan de slag bij Racing Genk (2003-2006), Standard (2006-2011), Porto (2011-2014), RSC Anderlecht (2014-2016) en Burnley (2016-2019). Genk plukte Defour zeventien jaar geleden als jeugdspeler weg bij Malinwa. Hij maakte er tijdens zijn carrière nooit een geheim van ooit eens voor het eerste elftal van KV Mechelen te willen spelen. 'Eindelijk ben ik er, na serieus wat omwegen. Ik ben hier vertrokken op mijn 15e, als jongetje naar Genk', zegt Defour in een filmpje op de sociale media van KV Mechelen. 'Ondertussen heb ik zoveel meegemaakt. Een Gouden Schoen gewonnen, titels en bekers veroverd, in de Champions League en Premier League en voor de nationale ploeg gespeeld. Maar er is één ding dat bleef hangen: opnieuw voor KV Mechelen spelen. De club van mijn hart.' De winnaar van de Gouden Schoen 2007 zal met het rugnummer 88 spelen.