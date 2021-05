Voormalig Rode Duivel Steven Defour maakt het seizoen niet meer af bij KV Mechelen en zet nu meteen een punt achter zijn carrière. 'Dit was het voor mij', schrijft hij dinsdag op Twitter. 'Bedankt voor jullie steun in al die jaren. Nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk.'

De 33-jarige Defour kondigde begin vorige maand zijn afscheid als profvoetballer aan, maar had wel nog de intentie om het seizoen uit te doen bij KV Mechelen, dat in de play-offs nog om een Europees ticket bikkelt. De middenvelder heeft echter steeds meer last van blessures en kwam afgelopen weekend al niet meer in actie in het met 5-3 gewonnen duel tegen KV Oostende. De laatste wedstrijd in zijn carrière speelde hij zo op 2 mei, op het veld van AA Gent (2-2). Toen werd Defour na 67 minuten naar de kant gehaald. Achter de Kazerne is het verhaal echter niet afgelopen voor Defour. Bij de club van zijn hart versterkt hij binnenkort de trainersstaf.

Defour startte zijn carrière in 2004 bij zijn jeugdclub Genk. Twee jaar later zorgde hij voor veel ophef door naar Standard over te stappen. Na een buitenlands avontuur bij Porto (2011-2014), verdedigde hij de kleuren van RSC Anderlecht (2014-2016). Nadien speelde hij in de Engelse Premier League voor Burnley (2016-2019). Hij sloot zijn loopbaan in België af, bij Antwerp (2019-2020) en Mechelen (2020-2021).

Met Standard werd hij twee keer Belgisch kampioen (2008, 2009) en veroverde hij in 2011 de Beker van België. Porto hielp hij in 2012 en 2013 aan de Portugese titel. Voor de Rode Duivels verzamelde hij 52 caps en scoorde hij twee keer.

