De competities in het amateur- en jeugdvoetbal in België die door de coronacrisis zijn stilgelegd, worden ten vroegste begin volgend jaar hervat. Voetbal Vlaanderen mikt op het weekend van 9 en 10 januari.

Door de verstrengde overheidsmaatregelen, die sinds vandaag/maandag gelden tot minstens 13 december, mogen in het Belgische voetbal alleen nog professionele competities verdergaan, evenals trainingen en vriendschappelijke wedstrijden van U6 t.e.m. U13.

De crisiscel van de KBVB besliste maandagochtend in samenspraak met Voetbal Vlaanderen, ACFF en de Pro League dat de stilgelegde competities ten vroegste begin januari 2021 opnieuw zullen worden opgestart. "Op die manier wordt er rekening gehouden met de noodzakelijke periode die nodig is om trainingen te hervatten evenals het spelen van vriendschappelijke wedstrijden voor de heropstart van de competities. Het is nog steeds de bedoeling om de volledige kalender te kunnen afwerken tegen het einde van het seizoen", laat de KBVB weten.

In eerste nationale (de hoogste amateurklasse) waren de matchen vorige maand al tot minstens 8 november uitgesteld. Door de verstrengde regels kon er op amateurniveau sowieso niet worden gespeeld voor half december. De competities in het profvoetbal 1A, 1B en de Women's Super League blijven doorgaan zonder publiek. Hiervoor zijn met de overheid protocollen afgesproken. Over de organisatie van de wedstrijden van de Beker van België wordt nog verder overlegd.

Voetbal Vlaanderen verduidelijkt op zijn website dat de stilgelegde competities vanaf maandag 4 januari worden hervat. Futsal en minivoetbal kunnen op die dag met een nieuwe competitieweek starten. Het eerste weekend voor de veldvoetbalcompetities wordt ingepland op zaterdag 9 en zondag 10 januari. Dit geldt voor senioreswedstrijden, competitief en recreatief, evenals voor alle jeugdwedstrijden. Voor de individueel uitgestelde wedstrijden door coronagevallen kan er per uitzonderling in januari midweek worden gespeeld, of op 26-27 december of 2-3 januari.

Voetbal Vlaanderen laat voorts weten dat er dit seizoen geen eindrondes worden gespeeld, gezien er door het uitstel van de competitie en de geplande heropstart begin 2021, te weinig speeldagen beschikbaar blijven in de kalender. Bijkomende stijgers en dalers worden aangeduid over de reeksen heen op basis van de gekende regels, luidt het.

Voetbal Vlaanderen benadrukt nog dat "elke beslissing voorwaardelijk blijft gezien de constant veranderende coronasituatie".

