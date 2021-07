Op 15 augustus, over een kleine maand, begint Virton aan het seizoen in 1B. Maar op dit moment lijkt het vooral een spookclub.

Na het vertrek begin juli van de Ivoriaanse aanvaller Franck Koré naar Swift Hespérange zijn Shawn Hey en Valentin Guillaume de enige clubleden van de groenhemden. Voor de rest: niemand. Zelfs geen trainer of assistent, en geen enkele vrijwilliger. Het maakt blijkbaar weinig uit drie weken voor de eerste officiële match van het seizoen, namelijk een wedstrijd in de derde ronde van de beker van België tegen Sint-Niklaas, Zele of Londerzeel.

Sinds in november de Belgische Mededingingsautoriteit de opname van Virton in 1B in het seizoen 2021/22 beval, proberen de weinige overgebleven bestuursleden van Excelsior angstvallig een overnemer te vinden. Naar verluidt was er interesse uit Azië en men knapte zelfs het stadion wat op met het oog op een mogelijk bezoek, maar dan maakte Promobe Finance, het bedrijf van Virtonbaas Flavio Becca een einde aan alle discussies.

Nadien was er sprake van twee andere potentiële overnemers uit Europa. Maar telkens was er een radiostilte. Het bestuur van Virton is gebonden aan het geheimhoudingscontract (Non Disclosure Agreement) dat ze getekend hebben. Intern klinkt het wel dat de onderhandelingen 'heel erg ver gevorderd' zijn. Maar dat deuntje wordt al sinds het begin van de zomer voortdurend afgespeeld in de lokale media.

