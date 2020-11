Peter t'Kint blikt terug op de niet-kwalificatie van de Belgische beloften voor het EK. 'Dit is eigenlijk een beschamende prestatie.'

Of de bondscoaches nu Ariël Jacobs, Jean-François de Sart, Enzo Scifo, Johan Walem of Jacky Mathijssen heten, maakt duidelijk niet uit. Het blijft voor trainers van de Belgische beloften aartsmoeilijk om het aanwezige talent ook te leiden naar resultaten.

...

Of de bondscoaches nu Ariël Jacobs, Jean-François de Sart, Enzo Scifo, Johan Walem of Jacky Mathijssen heten, maakt duidelijk niet uit. Het blijft voor trainers van de Belgische beloften aartsmoeilijk om het aanwezige talent ook te leiden naar resultaten. Sinds 1978 wordt het EK om de twee jaar georganiseerd en slechts drie (!) keer konden de Belgen zich plaatsen. Voor een land dat zich graag een beetje aandacht voor de opleiding van eigen jeugd toedicht, zijn dat eigenlijk beschamende prestaties. Voor een land dat al een half decennium aan de top van de FIFA-ranking is genesteld gewoon ondermaats. Talent koppelen aan efficiëntie en groepsgeest is duidelijk zeer moeilijk. Zelfs voor een resultaattrainer als Jacky Mathijssen. Uitblinken tegen Duitsland is moeilijk, maar die matchen alleen uitkiezen, volstaat niet.Wie de top wil bereiken moet ook tegen andere ploegen weerbaarheid tonen. In Wales. In Moldavië. In Bosnië-Herzegovina. Wie dat niet kan, moet in de spiegel kijken.Niet dat het halen van de eindstrijd op zulke tornooien een garantie is voor meer succes. Een paar van die jongens die zich gisteren mispakten op de akker van Sarajevo en een maand geleden ook al in Moldavië, waren er vijf jaar geleden ook bij tijdens de WK-campagne van de U17 in Chili: Wout Faes, Dante Vanzeir, Orel Mangala, Jens Teunckens,... Ze haalden indertijd brons op dat tornooi. Dennis Van Vaerenbergh, die toen scoorde in de troostingsfinale en België zo voorbij Mexico hielp, speelt nu bij Tienen-Hageland.Een paar dagen na de terugkeer uit Chili kwamen we de bondscoach van toen, Bob Browaeys, tegen op de boekenbeurs. Hij promootte er werk over jeugdopleiding. Browaeys loofde zijn spelers voor hun teamspirit en uitte de volgende bedenking: 'Het is geen lichting met toptalenten, maar het is ginder wel een fantastische ploeg gebleken. Misschien moeten we "talent" anders gaan definiëren. We hebben een competentiemodel, met winnaarsmentaliteit, leadership, emotionele stabiliteit en dan de klassiekers: explosiviteit, bal- en lichaamsbeheersing, spelinzicht. Bij dat leadership zit misschien ook willen - en kunnen - presteren in teamverband. Je kan enorm veel talent hebben, maar als je alleen speelt voor jezelf....''Waarbij de vraag tegelijk ook is,' vervolgde Browaeys, 'moet je op die leeftijd (hij had het over jongens van 17 toen, nvdr) al presteren of werken richting profvoetballer worden? Richting A-ploeg? En dan kun je de discussie openen: wat is het belangrijkste voor België? In iedere lichting drie à vier toptalenten hebben die de A-ploeg bereiken of een fantastische ploegprestatie neerzetten met jongens die wel een profcarrière zullen hebben, maar van wie misschien slechts eentje tot de A-ploeg doordringt...'Het is een vraag die we ons na deze lichting beloften ook weer kunnen stellen. Heeft deze lichting nu 'gefaald' door niet om te kunnen gaan met de druk om als team te moeten presteren? Schoot men in de opleiding te kort? Of moeten we talent anders gaan definiëren? Ben je wel een talent zonder winnaarsmentaliteit of leadership? Moet daar niet nog meer aandacht aan worden besteed? Wie kan winnen van Duitsland, moet ook kunnen presteren in Moldavië. Punt.Dat soort wisselvalligheid zagen we eerder in clubverband ook al vaker bij Anderlecht, hofleverancier van de Rode Duivels. Ook bij de talenten van Club Brugge, die moeite hebben met weerbaarheid en het zetten van die laatste stap. Die van KRC Genk, die ook vaak net niet zijn in die laatste horde naar de A-ploeg. Op dat vlak is Club NXT in 1B een uitstekende realitycheck. Geregeld een flink pak slaag krijgen, zet wie anders (door media en makelaars) wel heel snel tot 'talent van de toekomst' wordt uitgeroepen, met de voeten op de grond.Stop dit project dus niet weer in de kast, dachten we tijdens de match tegen Bosnië, toen spelers die we hoog inschatten door de mand vielen. Kijk dan naar de resultaten van Nederland op dit niveau, vandaag nog actief tegen Portugal. Negen duels gespeeld tot dusver, negen gewonnen. Doelpuntenverhouding: 45-3! Daar zit de opleiding duidelijk wél goed, daar zitten de betere beloften ook in de tweede klasse, op profniveau. Stop de Belgische beloften niet tussen de amateurs, maar in 1B, zo hoog mogelijk. Zelfs al krijgen ze nu, in die eerste proefmaanden, klappen. Ze zullen tenminste leren incasseren, al op zeer jonge leeftijd.