Vrijdag trekt Anderlecht naar Eupen, waar de bron met Afrikaans voetbaltalent straks drooggelegd wordt. Brengt dat het eersteklasseproject aldaar in het gedrang?

Volgend jaar wordt het Aspire Football Dreams-project, dat in 2007 door Qatar opgestart werd om jong Afrikaans voetbaltalent te detecteren en te vormen in een eigen opleiding, stopgezet. Dat project was de reden waarom de Qatari's in juni 2010 KAS Eupen overnamen, om daar de beste spelers die de vijfjarige opleiding hadden doorlopen, te laten doorstromen naar het profvoetbal, via een eigen profclub in Europa.

De laatste spelers die via dat project in Afrika gerecruteerd werden, zijn in de laatste fase van hun vijfjarige opleiding beland en worden volgend jaar achttien, de leeftijd waarop ze naar Europa kunnen en Eupen degenen die goed genoeg bevonden worden deze winter of komende zomer een contract kan aanbieden.

Na de volgende twee mercato's is het afgelopen met die doorstroming en moet Eupen zelf op zoek naar talent, al blijft het de bedoeling dat er nog spelers via de academie in Doha, hoofdstad van Qatar, naar de club komen, legt de clubleiding uit in een reportage die deze week verschijnt in Sport/Voetbalmagazine.

Verkoop van de club?

Het stopzetten van het Afrika-project Aspire Football Dreams voedt de geruchten dat Qatar na het WK 2022 wel eens de stekker uit KAS Eupen zou kunnen trekken.

Dat is niet het geval, benadrukt Christoph Henkel, sinds 2012 algemeen directeur en na het afscheid van Josep Colomer sedert september ook sportief directeur: 'Het is heel simpel: in 2012 kocht Qatar Sport definitief de volle 100% van de aandelen in KAS Eupen. Dat betekent dat ze de club verwierven, net zoals Marc Coucke Anderlecht kocht. Vragen wanneer Qatar Eupen gaat verkopen, is hetzelfde als vragen wanneer Coucke Anderlecht verkoopt.'

'Als je een bedrijf helemaal overneemt, kies je zelf wanneer je het weer verkoopt', gaat Henkel verder. 'Het is de bedoeling dat we hier de inkomsten omhoog krijgen, maar het is niet zo dat er vanuit Qatar niets meer betaald wordt, of zal worden.'

Lees de volledige reportage over KAS Eupen in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 23 oktober.