Bernd Storck zal volgend seizoen geen coach van Cercle Brugge meer zijn. 'Ik denk dat Bernd klaar is voor een grotere club.'

Beide partijen kwamen dat woensdagmiddag overeen. 'We zijn in onderling overleg overeengekomen om uit elkaar te gaan', zegt Cerclevoorzitter Vincent Goemaere. 'Voor ons was het financiële én het inhoudelijke belangrijk, en voor hem ook. Als je elkaar daarin niet vindt, dan kom je tot de conclusie dat je moet stoppen. Ik denk dat Bernd klaar is voor een volgende stap in zijn carrière, om een grotere club te vinden waar hij zijn filosofie en ambitie wel waar kan maken'.

'Nadat Bernd Storck in oktober 2019 bij Cercle aankwam hebben zowel hij als z'n team een nieuwe wind doorheen Cercle laten waaien', klinkt het op de site. 'Dit leidde begin dit jaar onder meer tot een indrukwekkende 12/12 én het behoud van Cercle in 1A. Cercle respecteert Bernd z'n beslissing en zal zich nu richten op het aantrekken van een nieuwe coach, de samenstelling van het team voor volgend seizoen en de verdere uitbouw van de sportieve strategie die nodig is om met Cercle hoger te kunnen mikken en toptalenten in de Belgische competitie verder te ontwikkelen'.

Storck verving in oktober de onstlagen Fabien Mercadal en had één taak: Cercle in eerste klasse houden. Na een huzarenstukje (Cercle stond op de 24e speeldag 9 punten achter op de voorlaatste) slaagde de Duitser erin om de Vereniging in de hoogste klasse te houden. Op één speeldag van het einde kon Cercle namelijk niet meer voorbijgestoken worden door Waasland-Beveren, de laatste in de stand.

