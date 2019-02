'Straks dreigt Mouscron nog sympathiek te worden'

Genk wint met 2-0 tegen Standard, maar die prestatie wordt nu overschaduwd door een mogelijk vertrek van sterkhouder Pozuelo. Wat zou zijn vertrek betekenen?

JACQUES SYS: Dat zou uiteraard een serieuze aderlating zijn voor Genk en onze competitie. Ik stel mij in dit verhaal vooral vragen bij de houding van Pozuelo, want hij zet Genk voor een voldongen feit. Als hij nu nog vertrekt, kunnen ze geen vervanger meer halen. In de winterstop was er al veel te doen rond een mogelijke transfer, uiteindelijk beslist hij om te blijven, om het sportieve te laten primeren en met Genk voor de titel te gaan. Wellicht zat er ook een mooie loonsopslag aan vast. En enkele weken later ga je weer over een transfer onderhandelen? In China of de MLS ga je niet voor de sportieve uitdaging spelen. Het gaat dan om meer geld verdienen Al die uitspraken van een paar weken geleden blijken dus loze kreten. Ik vind dit jammer voor de club en voor haar supporters.

...