Herman Van Holsbeeck werd vorige week gearresteerd, het Belgisch voetbal komt maar niet tot rust.Jacques Sys: 'Als je van iemand verwachtte dat hij in alle opzichten integer was, dan Herman Van Holsbeeck. Een clubman die in zijn tijd Anderlecht goed naar buiten bracht en werkte in de stijl van het huis. Hij was altijd aanspreekbaar voor de media en er ging van hem veel menselijke warmte uit. Maar dan wordt er met veel geld gezwaaid en dat werkt voor sommigen verblindend. Ook als je al goed betaald wordt. Niettemin, dat de naam van Van Holsbeeck in vele dossiers zou opduiken, vind ik echt verbijsterend. Hij ontkent wel alles, maar dat is altijd zo. Ook in Operatie Propere Handen zie je dat niemand schuld bekent.'Het federaal parket wil 56 mensen voor de rechter, maar geen van hen geeft ook maar blijk iets verkeerds te hebben gedaan. Zelfs iemand als Mogi Bayat laat meteen zijn advocaat een brief sturen als hij zich aangevallen voelt. Er gaat veel geld om in het voetbal en dan wil iedereen vooral zijn vel redden. Moedig is anders. Want intussen wordt de geloofwaardigheid aangepast. Ook al zal er door deze zaak niet veel veranderen.'Club Brugge speelde goed op Standard, schiep veel kansen, maar verloor twee punten.Sys: 'Voor Alfred Schreuder, de nieuwe trainer, was het na het stabiliseren van de defensie een werkpunt om voetballend te verbeteren. Dat lijkt te gebeuren. Hij pint sommige spelers, zoals bijvoorbeeld Noa Lang, niet vast op posities. Ze moeten vrij zijn, dan halen ze hun hoogste rendement. Moeilijke jongens zijn er voor hem niet, je moet de spelers alleen uitleggen wat je van hen verwacht. Zolang ze daarbij doen wat er is afgesproken.'Dat klinkt allemaal mooi, maar als je kansen krijgt, dan moet je ze natuurlijk wel afmaken. Dat blijft de essentie van het voetbal. Die afwerking was vorig seizoen veel beter. Toen won Club de wedstrijden die het domineerde. Het moet dringend met een overtuigende score uitpakken. Donderdag tegen Union bijvoorbeeld. Al zal dat niet gemakkelijk worden. Union speelt graag op de counter.'En Felice Mazzu houdt nog altijd de druk weg.Sys: 'Daar doet hij goed aan. Ook tegen KRC Genk speelde Union heel compact en was het moeilijk te verschalken. Dat was voetballen met kampioenengeluk. De wedstrijd op Club Brugge zal een en ander duidelijk maken. En zondag komt dan Anderlecht naar het Dudenpark.'Het is en blijft een vreemde competitie. Straks wordt Anderlecht nog kampioen. Ze staan nu op elf punten van Union, in wezen zijn dat er zes. En na de twee volgende speeldagen zijn het misschien geen elf punten meer. Anderlecht zette een knappe reeks neer, al voetballen ze minder goed dan voor de jaarwisseling. Maar er staat een zeer stevige defensie. Het is niet dat soort voetbal dat Vincent Kompany aanvankelijk voor ogen had, maar hij heeft zijn romantische denkbeelden gecorrigeerd; Ook al blijft Anderlecht op Union na de meest productieve ploeg in 1A.'