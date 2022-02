Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op de voetbalactualiteit van het weekend.

Union verliest en Club Brugge blijkt in het goeie ritme te komen.Sys: 'Op zich is die nederlaag van Union natuurlijk geen ramp. Het is duidelijk dat ze het moeilijk hebben tegen stugge ploegen die zelf met een laag blok uitpakken. Ook de volgende tegenstanders zullen dat spel van STVV kopiëren. Charleroi volgend weekend allicht niet meteen, Eupen en KV Kortrijk nadien wel.''Het maakt deel uit van het groeiproces van Union dat ze daar oplossingen voor vinden, maar vooral ook met dezelfde intensiteit blijven voetballen. Union is een collectief blok, een ketting waarvan geen enkele schakel mag uitvallen. Ze staan zaterdag in Charleroi voor een levensbelangrijke wedstrijd. Zonder de geschorste Casper Nielsen, een van de meest onderschatte voetballers in onze competitie.''Bij Club Brugge is er vorige week allicht veel gepraat. Alfred Schreuder zal ingezien hebben dat zijn veelvuldig geschuif de ploeg niet vooruit helpt. Hij mag zich gelukkig prijzen dat Simon Mignolet na zijn mindere heenronde zo sterk keept. Anders was de schade nog groter geweest. Nu lijkt er een geraamte te staan.''Het valt me op hoe nuchter Schreuder nadien wedstrijden analyseert. En hoe volwassen hij met kritiek omgaat. Dat is eigen aan Nederlandse trainers. Ik herinner me Ruud Krol destijds bij KV Mechelen. Hij werd gewoon door de media onder de grond gestopt, maar bleef iedereen vriendelijk te woord staan.'KRC Genk kondigde een persboycot aan uit onvrede over de arbitrage van de voorbije weken.Sys: 'Dat is onbegrijpelijk, ik vraag me af wie dat heeft bedacht. Racing Genk is altijd een warme en heel toegankelijke club geweest. Nu lijkt het wel een vat vol frustraties. Heeft het te maken met de prestaties? KRC Genk zal allicht niet in play-off 1 geraken, terwijl dat voor het begin van het seizoen wel de ambitie was.''Maar ook in moeilijke momenten moet je een zekere waardigheid uitstralen. Zoals de club dat eigenlijk altijd heeft gedaan. Racing Genk mag zijn imago niet kwijtraken. Dat de pers zich door deze beslissing geviseerd voelt, is logisch. Kennelijk heeft de perschef dat ook niet kunnen verhinderen. Terwijl die uit de journalistiek komt.'KV Oostende trok Yves Vanderhaeghe als trainer aan. Vijf jaar nadat hij daar werd ontslagen.Sys: 'Dat is een stijlbreuk die ik absoluut niet begrijp. Niets tegen Vanderhaeghe die een harde werker is, al werd hij in zijn trainerscarrière bij zijn laatste vier clubs vier keer voortijdig ontslagen. En niet altijd op een propere manier.''Als je Vanderhaeghe in huis haalt, weet je wat je hebt. En ook wat je niet hebt. Hij werd bij Cercle Brugge doorgestuurd omdat hij moeilijk, zo werd geroepen, met data kon werken. Laat KV Oostende nu een club zijn die dat belangrijk vindt.''Er wordt nu gezegd dat ze Vanderhaeghe al langer volgen, maar als dat zo is wacht je toch geen maand om hem aan te trekken. Er was op dit moment duidelijk niemand beschikbaar die in hun filosofie past. Ik vrees voor Vanderhaeghe dat ze hem straks gewoon weer op straat zetten en dat hij dat ergens ook wel weet. Maar kennelijk brandde bij hem het verlangen om toch weer aan de slag te gaan.'