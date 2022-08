Staatsbank Belfius verlengt de sponsorcontracten niet van voetbalclubs RSC Anderlecht en Club Brugge. Dat schrijven De Standaard en La Libre Belgique en het nieuws wordt bevestigd door woordvoerster van Belfius Ulrike Pommee.

De twee clubs werden de voorbije jaren gesponsord door enerzijds Belfius en haar verzekeringsdochter DVV en anderzijds Candriam, dat de beleggersportefeuille van vermogende Belfiusklanten beheert.

In het kader van een kostenbesparing en een strategiewijziging heeft Belfius echter beslist om de contracten niet te verlengen op einddatum. Voor Anderlecht loopt het contract tot eind 2024, bij Club Brugge tot eind 2023. 'We gaan wel verder doen met het hockey', zegt de woordvoerster. De bank benadrukt verder dat de clubs op tijd op de hoogte zijn gebracht van de beslissing. Verdere details worden niet vrijgegeven.

Bij Anderlecht is Belfius de hoofdsponsor. Op de shirts prijken afwisselend Candriam en DVV-verzekeringen en daarnaast sponsort Belfius onder meer de jeugdacademie en heeft het ook loges in het stadion. Alles samen zou Anderlecht daarvoor 2,5 tot 3 miljoen euro per jaar krijgen. 'Belfius heeft ons inderdaad aangegeven dat ze zouden stoppen als shirtsponsor na 2024. Dat zijn nog twee volle seizoenen, we hebben dus nog tijd om ons huiswerk te doen. We zullen ook met Belfius nog in gesprek gaan over de andere vormen van sponsoring die na 2024 nog mogelijk zijn', aldus woordvoerder Mathias Declercq.

Club Brugge 'laat deur op kier'

Ook Club Brugge had een lucratief sponsorcontract met Belfius. De club zou naar verluidt per jaar zowat 1 miljoen euro krijgen van Candriam om de merknaam op de achterkant van de shirts te zetten. De staatsbank gaf ook zijn naam aan de nieuwe Brugse jeugdacademie in Knokke.

In een reactie laat Club Brugge weten begrip te hebben voor de beslissing van Belfius en laat het de deur op een kier voor een verdere samenwerking in de toekomst. Blauw-Zwart zegt ook tijd te nemen om met nieuwe potentiële partners te spreken. 'Shirtvisibiliteit op een A-merk in het voetbal zorgt voor een minimum return van 300 procent, wat uiteraard heel interessant is voor partners. De groeiende internationalisering van het voetbal, de toenemende aandacht voor het vrouwenvoetbal en de aandacht voor CSR (maatschappelijk verantwoord ondernemen, red.) zorgen voor een toenemende interesse in onze markt', aldus chief business officer Bob Madou.

De twee clubs werden de voorbije jaren gesponsord door enerzijds Belfius en haar verzekeringsdochter DVV en anderzijds Candriam, dat de beleggersportefeuille van vermogende Belfiusklanten beheert. In het kader van een kostenbesparing en een strategiewijziging heeft Belfius echter beslist om de contracten niet te verlengen op einddatum. Voor Anderlecht loopt het contract tot eind 2024, bij Club Brugge tot eind 2023. 'We gaan wel verder doen met het hockey', zegt de woordvoerster. De bank benadrukt verder dat de clubs op tijd op de hoogte zijn gebracht van de beslissing. Verdere details worden niet vrijgegeven. Bij Anderlecht is Belfius de hoofdsponsor. Op de shirts prijken afwisselend Candriam en DVV-verzekeringen en daarnaast sponsort Belfius onder meer de jeugdacademie en heeft het ook loges in het stadion. Alles samen zou Anderlecht daarvoor 2,5 tot 3 miljoen euro per jaar krijgen. 'Belfius heeft ons inderdaad aangegeven dat ze zouden stoppen als shirtsponsor na 2024. Dat zijn nog twee volle seizoenen, we hebben dus nog tijd om ons huiswerk te doen. We zullen ook met Belfius nog in gesprek gaan over de andere vormen van sponsoring die na 2024 nog mogelijk zijn', aldus woordvoerder Mathias Declercq. Ook Club Brugge had een lucratief sponsorcontract met Belfius. De club zou naar verluidt per jaar zowat 1 miljoen euro krijgen van Candriam om de merknaam op de achterkant van de shirts te zetten. De staatsbank gaf ook zijn naam aan de nieuwe Brugse jeugdacademie in Knokke.In een reactie laat Club Brugge weten begrip te hebben voor de beslissing van Belfius en laat het de deur op een kier voor een verdere samenwerking in de toekomst. Blauw-Zwart zegt ook tijd te nemen om met nieuwe potentiële partners te spreken. 'Shirtvisibiliteit op een A-merk in het voetbal zorgt voor een minimum return van 300 procent, wat uiteraard heel interessant is voor partners. De groeiende internationalisering van het voetbal, de toenemende aandacht voor het vrouwenvoetbal en de aandacht voor CSR (maatschappelijk verantwoord ondernemen, red.) zorgen voor een toenemende interesse in onze markt', aldus chief business officer Bob Madou.