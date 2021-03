Welke criteria worden straks gehanteerd voor het bepalen van de eindklassering?

Het seizoen 2020/21 is spannender dan ooit, misschien ook door de coronapandemie. Want behalve de ruime voorsprong die Club Brugge opbouwde tegenover de andere play-off 1-kandidaten zijn de onderlinge verschillen bijzonder klein. Vandaar dat we bij kalendermanager Nils Van Brantegem polsten naar welke concrete bondsreglementen er gelden bij een ...

Het seizoen 2020/21 is spannender dan ooit, misschien ook door de coronapandemie. Want behalve de ruime voorsprong die Club Brugge opbouwde tegenover de andere play-off 1-kandidaten zijn de onderlinge verschillen bijzonder klein. Vandaar dat we bij kalendermanager Nils Van Brantegem polsten naar welke concrete bondsreglementen er gelden bij een gelijke stand. 'In volgorde: het grootste aantal overwinningen, het beste doelpuntensaldo, het grootste aantal gemaakte doelpunten, het hoogste aantal zeges op verplaatsing, het beste doelsaldo op verplaatsing, het grootste aantal doelpunten gemaakt op verplaatsing én de einduitslag van een testduel, met eventueel verlengingen en een strafschoppenreeks.' In het weekend van 1 en 8 mei spelen de nummer 17 van 1A en de nummer 2 uit 1B een dubbel barrageduel om te bepalen wie promoveert of degradeert. De nummers 1 tot 4 van 1A spelen over zes speeldagen Champions League play-off, de nummers 5 tot 8 over evenveel speelrondes Europa League play-off. Van Brantegem: 'De winnaar van die laatste eindronde komt dan in principe nog uit tegen de nummer 4 van PO1. ' De Belgisch kampioen plaatst zich straks voor de groepsfase van de Champions League, de vicekampioen voor de derde voorronde van het kampioenenbal. De derde in de eindstand komt uit in de derde voorronde van de Conference League, de nummer vier of de winnaar van de barrage in de tweede voorronde. De bekerwinnaar wordt beloond met de EL-play-offs. Indien de bekerwinnaar als nummer 1 of 2 eindigt, dan schuift de volgorde van de Europese tickets op.