In tijden waarin de live voetbalbeleving op een laag pitje staat, gaat Sport/Voetbalmagazine samen met u op zoek naar onvergetelijke wedstrijden uit een recent of ver verleden.

'Thibaut Courtois, meegeven aan De Bruyne. Die geeft meteen snelheid aan de actie. Rechts Meunier. Kijk eens met hoeveel ze mee zijn. Lukaku in de zestien. Krijgt-ie de bal? Laten lopen. Binneuh! Binneuh! Binneuh! We gaan naar de kwartfinale!'

Iedereen herinnert zich het commentaar van Frank Raes bij het beslissende doelpunt van Nacer Chadli tegen Japan op het WK 2018. Het is een van de collectieve hoogtepunten uit de Belgische voetbalgeschiedenis.

En voor veel mensen is dit dé match waarover ze later nog eens willen vertellen aan hun kinderen en kleinkinderen: 0-2 achter en dan toch nog 3-2 winnen. Wat een emotie!

Op de harde schijf van iedere voetbalsupporter zijn wel enkele van die wedstrijden opgeslagen. Onvergetelijke momenten waarvan je nog altijd kippenvel krijgt. Of je die nu live in het stadion hebt meegemaakt of ergens voor een scherm. Of dat nu in de jaren 1970 was of vorig seizoen.

Sport/Voetbalmagazine zou graag weten welke wedstrijden dat voor u zijn. Een match van de Rode Duivels of van een andere nationale ploeg; van een Belgisch of buitenlands team; in de Jupiler Pro League of in de Champions League. Alles is mogelijk.

Het enige criterium is: u krijgt er nu nog altijd kippenvel van. Stuur een maximum van drie matchen naar steve.van.herpe@roularta.be of reageer hieronder. Met vermelding van de wedstrijd, het resultaat en het jaartal. We zijn benieuwd!

