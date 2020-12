STVV-aanvoerder Steve De Ridder speelde afgelopen weekend zijn 150e wedstrijd in de Belgische eerste klasse. De gelegenheid voor vijf vragen.

1. Welke lessen hebben jullie als spelersgroep getrokken uit de periode met Kevin Muscat? Steve De Ridder: ( herhaalt de vraag) 'De voornaamste les? Ik hoop dat we in ieder geval geleerd op welke manier we punten moeten pakken. We hebben af en toe goed voetbal op de mat gelegd, en vaak lag het resultaat binnen handbereik, maar we waren niet genoeg killers om punten te sprokkelen. In de vier wedstrijden voor Club Brugge waren we meestal de betere ploeg en toch bleven we met lege handen achter. Dan kom je in een situatie terecht waarin je met drie moet strijden om onderaan weg te komen. En je weet dat die twee andere ploegen niet zullen blijven verliezen. Het is frustrerend omdat het eigenlijk niet zo had moeten verlopen. De voorbereiding verliep goed, de eerste wedstrijd tegen Gent was ook veelbelovend, maar daarna was het gewoon te weinig qua puntenwinst. Je kan het af en toe op de refs steken - de beslissingen vielen dikwijls in ons nadeel uit - maar over een heel seizoen mogen we ons daar niet achter verschuilen. We moeten in eigen boezem kijken.' 2. Jullie wonnen met 2-0 van Gent en Standard en verloren nipt van Club Brugge. Er zit dus kwaliteit in de ploeg, maar dat is er de voorbije maanden nauwelijks uitgekomen. Zit er eigenlijk nog rek op dit team? Steve De Ridder: 'Ik denk het wel... Maar we hebben veel jonge spelers in de ploeg en je mag de impact daarvan niet onderschatten. Het is leuk dat we tegen de toppers vrank en vrij voetballen, maar we moeten vooral punten pakken tegen de ploegen die dicht bij ons staan. Als je tegen Gent en Standard wint, moet dat in principe ook lukken tegen andere ploegen. Het ligt dus niet enkel aan de kwaliteit van de groep. In het voetbal draait het om de details. Een wedstrijd verliezen, gelijkspelen of winnen hangt van kleine zaken af. Een goed voorbeeld is de vrije trap die we tegen krijgen tegen Waasland-Beveren. Het was geen fout, maar we mochten hen niet de kans geven om rond onze eigen zestien een vrije trap uit te lokken. Daar kunnen we nog winst op boeken. We moeten bepaalde fases slimmer, leper en professioneler aanpakken. Situaties sneller inschatten. Kortom: beter verdedigen of wedstrijden sneller afmaken.' 3. Voorzitter David Meekers zei dat deze groep een trainer voor zich moet hebben met een zekere autoriteit. Had jij ook het gevoel dat jullie na het vertrek van Muscat moesten terugvallen op een type Peter Maes? Steve De Ridder: ( denkt na) 'Voor mij persoonlijk was dat geen vereiste omdat ik mijn motivatie in de eerste plaats bij mezelf zoek. Maar misschien hadden we als groep inderdaad nood aan een leidinggevende figuur. Wat Peter Maes precies zal bijbrengen aan de groep? Hij zal er heel kort op zitten en iedereen op scherp zetten. Daarna zal hij stelselmatig zijn eigen accenten implementeren. Maes heeft het beste voor met zijn spelersgroep, maar bij hem kan het er best heftig aan toegaan. Het is his way or the highway. ' 4. Bij Lokeren was je even aanvoerder onder Peter Maes en je scoorde er in het seizoen 2017/18 negen doelpunten. Op het vlak van statistieken was dat jouw op een na beste campagne op het hoogste niveau. Kan Maes jou nog beter maken? Steve De Ridder: 'Ik ben momenteel aan een goed seizoen bezig, maar in vergelijking met mijn periode bij Lokeren sta ik nu lager op het veld. Ik heb vooral een ondersteunende taak. Het is aan de jongens voor mij om het spel te forceren, assists te geven en doelpunten te maken. Ik zou heel graag het seizoen eindigen met vijf of zes doelpunten, maar met de rol die ik nu heb, is het belangrijker om de ploegmaats die hoger gepositioneerd staan beter te laten voetballen.' 5. Volgens het bestuur blijft er maar één doel over dit seizoen: de degradatieplaatsen ontwijken. Is de 16e plaats halen het enige wat jullie nog mogen ambiëren? Steve De Ridder: 'In het voetbal moet je altijd durven vooruitkijken, maar ons eerstvolgende doel is gewoon de 16e plaats pakken. En daarvoor moeten we eens een reeks kunnen neerzetten zoals Waasland-Beveren en Moeskroen hebben gedaan. Daarnaast hoop ik dat we ons in de beker kunnen tonen, want ik vind dat een fantastische competitie.'