STVV heeft donderdag in een persbericht de resultaten van de COVID-testen van woensdag meegedeeld. Deze bevestigden de eerder gedetecteerde 13 coronagevallen binnen de staf en de spelersgroep van het eerste elftal. Er kwamen geen extra besmettingen bij.

Sint-Truiden diende bij de Pro League een verzoek in om de degradatietopper van zaterdag (om 16u15) bij Waasland-Beveren te laten uitstellen. De Truienaars wachten nog op een antwoord. Vanaf zeven besmettingen in de spelersgroep kan een wedstrijd uitgesteld worden.

Volgens Het Belang van Limburg zou STVV voldoende met COVID-19 besmette spelers tellen om een uitstel te verkrijgen. Zes spelers - Caufriez, Sankhon, Asamoah, Konaté, Cacace en Ito - zouden woensdag niet meer getest zijn gezien zij al in quarantaine zitten na een eerdere positieve test. Wel werden Nazon en Steuckers, de twee spelers die vorige week als eerste Kanaries besmet raakten, opnieuw getest en beide tests bleken nog steeds positief. Daarmee komt het totaal aantal besmettingen binnen de Truiense spelerskern op acht te staan. Met de geschorste Teixeira en de jonge derde doelman Vanmarsenille erbij komt STVV zelfs op tien besmette spelers, maar beide spelers tellen niet mee in de berekening van de Pro League.

