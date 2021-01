De Rouches gingen met 0-1 winnen op het veld van Cercle Brugge. Eerder zondag won Antwerp met 0-1 op het veld van Gent. Leider Club Brugge vergrootte zijn voorsprong met een uitzege in Beerschot. STVV versloeg OH Leuven.

Standard pakt bij zwak Cercle Brugge zijn tweede zege op rij

Standard heeft zondag zijn eerste uitzege in de Jupiler Pro League sinds 4 oktober geboekt. De Rouches gingen met 0-1 winnen op het veld van Cercle Brugge. Een vroege goal van Maxime Lestienne volstond voor de Luikenaars. Voor Standard-coach Mbaye Leye is het zijn tweede zege in evenveel duels als trainer. Maandag debuteerde hij met een 3-1 zege tegen Waasland-Beveren.

Standard klimt dankzij haar tweede zege in 2021 naar de achtste plaats, met 31 punten na 21 speeldagen. Cercle Brugge blijft in crisis achter met 1/27. Het is voorlaatste met 19 punten.

Antwerp pakt op een diefje de drie punten in Gent

Antwerp heeft zondag in de Jupiler Pro League de drie punten gepakt op het veld van AA Gent. De Great Old, met nieuwe coach Franky Vercauteren voor het eerst op de bank, won dankzij een goal van Martin Hongla, een kwartier voor tijd, met 0-1. In de tussenstand klimt Antwerp naar de derde plaats. Gent blijft tegenvallend dertiende.

Club Brugge met 7 punten voorsprong

Club Brugge won met 0-3 zege bij Beerschot, dat voor het laatst onder Hernan Losada speelde.

Bas Dost, Odilon Kossounou en Noa Lang scoorden.

Club Brugge (45 punten) loopt zo zeven punten uit op eerste achtervolger Racing Genk, dat zaterdag met 2-0 verloor bij Excel Moeskroen. Beerschot wacht nu al zeven wedstrijden op een zege en is negende met 30 punten.

STVV wint van OHL na rode kaart

Sint-Truiden sloot de speeldag af met een 3-1 zege tegen Oud-Heverlee Leuven. OHL speelde lang met tien. Pierre-Yves Ngawa werd in de 37e minuut, bij 1-1, uitgesloten voor een drieste tackle op Yuma Suzuki.

Die Suzuki had in de 10e minuut de score geopend. Thomas Henry maakte in de 25e gelijk. Kort na de uitsluiting van Ngawa zette Ilombe Mboyo (39e) de 2-1 op het bord. In de 53e minuut deed Suzuki, alweer op assist van Mboyo, met zijn tweede van de avond de boeken toe. Bij OHL debuteerde Siebe Schrijvers. De van Club Brugge overgekomen spits speelde het laatste half uur.

In de stand heeft Sint-Truiden, met 23 punten vijftiende, nu wat meer ademruimte. De voorsprong op Cercle Brugge en Waasland-Beveren, de laatste twee in de stand is vier punten. Oud-Heverlee Leuven staat met 32 punten zesde, op één punt van de top vier.

