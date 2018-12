STVV-coach Marc Brys: 'Ik heb niets te bewijzen aan de fans en de media'

'Ich habe immer die Schulde... über diese Spieler. Einer ist Mario, einer, ein anderer ist Mehmet. Strunzdagegen, egal, hat nur gespielt 25 Prozent diese Spiel! Ich habe fertig!' De fameuze woede-uitbarsting van Bayerntrainer Giovanni Trapattoni waarin hij in gebroken Duits zijn sterspelers met de grond gelijkmaakt, komt spontaan bij Marc Brys op als zijn leeftijd ter sprake komt. 'Ik ben er 56. Hoe oud was Trapattoni toen hij zijn beroemde persconferentie gaf? 60? 70? Ik zou dat moment met een woord kunnen beschrijven: passie. Liefde voor het spel ook. Ik heb in 2003 een vaste job bij de politie opgegeven om trainer te worden. Waarom doet iemand zoiets? Omdat hij gepassioneerd is. Als de passie weg is, moet je stoppen. En bij de ene persoon zal dat sneller slijten dan bij de andere. Maar ongeacht je leeftijd moet je als trainer jongens van 17 tot 35 jaar kunnen triggeren.'

