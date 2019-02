STVV duwt Anderlecht uit top zes

De thuisploeg was nochtans op achtervolgen aangewezen. In de negende minuut trapte Keita van ver op de lat, Yuta Toyokawa kopte in de herneming binnen. STVV nam daarop de match in handen, met resultaat. Daichi Kamada (19.) lukte de gelijkmaker na slecht wegwerken van Blondelle. In de 36e minuut zette Yohan Boli een mooie actie op met Kamada, om het boogballetje van de Japanner in één tijd in de verste hoek te deponeren: 2-1, de ruststand.

Na de pauze drong Eupen aan, maar tien minuten voor affluiten legde opnieuw Boli de wedstrijd in een beslissende plooi. De Ivoriaan duwde een voorzet van Acolatse tegen de netten. Alexis De Sart (90.+1) zette de kers op de taart met een strak schot van net buiten de grote rechthoek: 4-1.

Dankzij de zege doen de Kanaries een gouden zaak in de stand. Met 39 punten springen ze over AA Gent (38 ptn) en Anderlecht (37 ptn) naar de vijfde plaats. De Buffalo's speelden zondag 1-1 gelijk bij Club Brugge, paars-wit verloor met 2-1 bij Standard.

Eupen is tiende met 28 punten.

