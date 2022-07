Sint-Truiden en vicekampioen Union Sint-Gillis hebben zaterdagavond in hun opener van de nieuwe voetbaljaargang in de Jupiler Pro League 1-1 gelijkgespeeld op Stayen.

Na net geen kwartwedstrijd spelen was de vicekampioen op achtervolgen aangewezen: de ene Japanner Daiki Hashioka bediende de andere Daichi Hayashi (22.), die van het penaltypunt onhoudbaar voorbij Anthony Moris kopte. Met nog een twintigtal minuten op de klok ontbond Simon Adingra (71.) zijn duivels: de Ivoriaanse Brighton-huurling ging op wandel door de Truiense defensie en gaf Daniel Schmidt het nakijken met een geplaatst schot naar de rechterbovenhoek, dat via de paal in doel caprioleerde.

Eerder op de dag opende Sporting Charleroi met een 3-1 thuiszege tegen Eupen, pakte OH Leuven de volle buit bij KV Kortrijk (0-2) en vierde Zulte Waregem in eigen huis tegen Seraing (2-0).

Zondag vormt Jan Breydel om 13u30 het decor van Club Brugge-Racing Genk, de eerste topper van het nog prille seizoen. Om 16 uur staat Royal Antwerp voor de altijd lastige verplaatsing naar KV Mechelen en om 18u30 gaat KV Oostende op bezoek bij RSC Anderlecht. Promovendus Westerlo en Cercle Brugge besluiten de openingsspeeldag in het Kuipke (21 uur).

